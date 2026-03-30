Villares, prácticamente descartado para el duelo con el Córdoba

A Coruña, 30 mar (EFE).- Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo, afirmó este lunes que el capitán del equipo, Diego Villares, tiene “difícil” poder jugar el duelo de este martes contra el Córdoba al no entrenar esta tarde con el grupo.

“Villares no ha formado parte del entrenamiento y tiene difícil llegar al partido. Aunque queda un día, creemos que es difícil que pueda jugar”, afirmó el técnico deportivista sobre el estado físico del centrocampista, que se tuvo que retirar en el descanso del partido ante el Sporting por una dolencia en el hombro.

En la rueda de prensa posterior al entrenamiento de esta tarde en la ciudad deportiva de Abegondo, el preparador del Dépor reveló que los defensas Miguel Loureiro y Quagliata “han entrenado con normalidad pese a que siguen con sus respectivas molestias”. EFE

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