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Uriarte oficializa su candidatura para optar a la reelección como presidente del Athletic

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Bilbao, 30 mar (EFE).- Jon Uriarte ha oficializado su candidatura para optar a la reelección como presidente del Athletic Club, cargo que ha ejercido durante los últimos cuatro años y en el que cesó ayer al iniciarse el proceso electoral de la entidad rojiblanca.

La candidatura presentada este lunes en las oficinas del club bilbaíno incluye a otros ocho miembros más de la junta directiva saliente: Jon Salinas, Xabi Álvarez, Ibon Naberan, Nacho Urigüen, Roque Echániz, Jon Ruigómez, Laura Ruiz de Azua y Josetxu Urrutia.

A esta lista se sumarán en las próximas semanas "otros directivos y directivas de la junta directiva saliente" y nuevos socios y socias "con trayectorias profesionales y vitales diversas para reforzar capacidades, renovar ideas y ampliar el conocimiento dentro del órgano de gobierno del club".

"Todavía nos quedan muchas cosas por hacer y mejorar", destaca Uriarte en declaraciones difundidas por el equipo de comunicación de la candidatura del empresario bilbaíno antes de recordar que cuando accedió al cargo en 2022 tenían "una grandísima ilusión, pero ninguna experiencia dentro del mundo del fútbol profesional".

"Ahora volvemos a pedir el aval de las y los socios con aquella misma ilusión, pero con el conocimiento y la experiencia adquiridos y con la responsabilidad de mantener a nuestro club en las cotas deportivas y económicas más altas", recalca.

"¿Hay margen de mejora? Por supuesto. Por eso nos presentamos. ¿Se podrían haber hecho cosas mejor? Sí, sin duda. Por eso también nos presentamos: para corregir, mejorar y avanzar con más fuerza", añade Uriarte, quien en el ámbito deportivo califica como "muy bonitos" los últimos cuatro años del Athletic.

"Nos presentamos con humildad, con autocrítica y con ambición. Queremos seguir construyendo un Athletic fuerte, competitivo, atractivo y fiel a sus valores", concluye Uriarte, quien es por ahora el único socio que ha expresado públicamente su intención de presentarse a unas elecciones que, si se oficializa más de un candidato, se celebrarían el 8 de mayo. EFE

ibn/jmv/jpd

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