Tribunal francés desestima la demanda de indemnización del Cardiff por la muerte de Sala

París, 30 mar (EFE).- El Tribunal de Comercio de Nantes desestimó la demanda de indemnización del Cardiff, quien pedía al club de fútbol del Nantes 122,2 millones de euros por la muerte del argentino Emiliano Sala, fallecido en un accidente de avión en enero de 2019.
El club galés demandaba esta cantidad al Nantes por "los daños sufridos" debido a que Sala nunca llegó a jugar con los colores del Cardiff, al fallecer en el trayecto de Francia a Gales.
El delantero argentino murió a los 28 años en un accidente de un avión privado ocurrido el 21 de enero de 2019, cuando se iba a incorporar al Cardiff, que había acordado pagar al Nantes 17 millones de euros por el jugador. EFE
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