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Thiago Borbas, novedad en un Real Oviedo que ya prepara su vuelta a la competición

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Oviedo, 30 mar (EFE).- El delantero uruguayo Thiago Borbas volvió este lunes a entrenar con sus compañeros casi un mes después, en el regreso al trabajo de un Real Oviedo que este domingo (Carlos Tartiere, 18:30 horas) recibirá al Sevilla.

Fue el pasado 4 de marzo, en Vallecas y ante el Rayo, cuando Borbas defendió por última vez la camiseta del Real Oviedo; desde entonces, el delantero uruguayo, fichaje del mercado de invierno, ha estado lesionado y esta mañana regresó a la dinámica grupal poniéndose a las órdenes de Guillermo Almada.

Además, el técnico azul también pudo contar con el inglés Ovie Ejaria, que no disputa un minuto oficial desde principios de diciembre y que, tras regresar a las convocatorias a principios de marzo ante el Espanyol, se volvió a caer de las mismas, perdiéndose los últimos dos encuentros por molestias musculares.

Salvo sorpresa en los próximos días, y de cara al partido de este domingo ante el Sevilla, Almada seguirá teniendo las bajas de Dendoncker, Lucas Ahijado y Luka Ilic, mientras que habrá que ver cómo llegan los cinco internacionales que están jugando con sus selecciones en el último parón antes del Mundial.

En el caso de los uruguayos, Nico Fonseca y Fede Viñas, juegan este martes (20:30 horas) ante Argelia, mientras que la Ghana de Kwasi Sibo lo hace esta noche (20:45) ante Alemania y Hassan participará en el España-Egipto de este martes (21:00 horas) en Cornellá y la Níger de Rahim se enfrenta a Togo el martes (18:00 horas).

El Real Oviedo, colista de Primera División a ocho puntos de la permanencia, entrenará toda la semana hasta el partido del domingo y se espera que alguna de las sesiones de trabajo sea en el Carlos Tartiere.EFE

pfg/gv/jpd

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