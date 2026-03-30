Sinner se acerca a Alcaraz

Madrid, 30 mar (EFE).- El italiano Jannik Sinner, que ha completado el 'doblete del sol' al ganar el Masters 1.000 de Miami, ha recortado la ventaja del español Carlos Alcaraz en la clasificación de la ATP, en la que el alemán Alexander Zverev vuelve al podio al superar al serbio Novak Djokovic.

Sinner toma impulso y acumula 12.400 puntos, con lo que se queda a 1.190 de Alcaraz, en tanto que Zverev suma 5.205 y rebasa a Djokovic, que tras perder 650 se queda con 4.720, y el canadiense Felix Auger-Aliassime es séptimo tras superar al estadounidense Taylor Fritz.

El checo Jiri Lehecka, finalista en Miami, experimenta un ascenso de ocho plazas y se instala en la decimocuarta, lo que provoca el descenso, entre otros, del italiano Luciano Darderi y el argentino Francisco Cerúndolo.

Mientras que Alejandro Davidovich sigue en el decimoséptimo puesto, Jaume Munar baja al 37 (-2); Roberto Bautista sube nueve, al 80; Pablo Carreño retorna al top cien (al 88 tras progresar 29), en cuyo club entra el joven Rafa Jodar (es el 89 al subir 20). EFE