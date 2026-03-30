País Vasco se prepara para disfrutar de un eclipse de sol que no volverá a ver en 157 años

Vitoria, 30 mar (EFE).- El País Vasco y, especialmente, Álava van a ser unos buenos lugares para observar el eclipse total de sol que se va a producir el 12 de agosto, un fenómeno que no se va a volver a ver en esta comunidad hasta el año 2183.

El consejero vasco de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha presentado este lunes en Vitoria las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno autonómico con motivo de este fenómeno, cuya franja de visibilidad va a ser muy reducida: de manera completa solo se podrá disfrutar en Groenlandia, Islandia y la península ibérica.

En el País Vasco se va a poder contemplar mejor al oeste de Vizcaya, pero especialmente de Álava. En Guipúzcoa no llegará al 100 %.

El primer contacto del disco de la luna con el del sol se producirá a las 19:30 horas y el eclipse será total a las 20:27 para dar por concluido este fenómeno a las 21:30 horas de ese 12 de agosto.

Mientras dure el eclipse es posible que se puedan llegar a ver estrellas y algún planeta en el cielo, y ocurrirán episodios como las 'Perlas de Baily', que es cuando los rayos de sol pasan por valles lunares y provocan unos destellos característicos, que darán lugar al 'Anillo de diamante', cuando solo queda un punto de luz, como un anillo de diamantes gigante. Ambas fases solo duran segundos.

Para contemplar estos momentos, excepto cuando el eclipse es total y se ha hecho la oscuridad, es necesario utilizar unas gafas homologadas, ya que cualquier rayo solar puede dañar la vista.

El Gobierno Vasco quiere difundir todo tipo de conocimiento sobre este fenómeno tan especial y ha activado ya una página web, 'eklipsea.euskadi.eus' que ofrece información práctica, permite consultar la visibilidad del eclipse según la localidad, detalla horarios y las fases del fenómeno e incluye recomendaciones para disfrutarlo de forma segura.

Además se ha organizado otro tipo de actividades. El próximo 1 de abril, el consejero inaugurará en Zarautz la exposición 'El día de los dos atardeceres', una muestra diseñada para acercar el fenómeno astronómico de forma didáctica y atractiva. También se va a celebrar un acto festivo el 20 de junio en Vitoria. EFE

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