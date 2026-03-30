Los pescadores barajan amarrar sus barcos por falta de rentabilidad si no baja el gasóleo

Madrid, 30 mar (EFE).- La flota española baraja amarrar sus barcos si no se abarata el gasóleo, en alza por la guerra de Irán, un sentimiento más general entre las asociaciones del Mediterráneo y del golfo de Cádiz, aunque en el Cantábrico cada vez hay más pescadores que individualmente se plantean si salir o no a faenar.

Así lo han declarado a Efe los responsables de la patronal de armadores Cepesca y de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), tras insistir en la necesidad de que se pongan en marcha medidas urgentes para aliviar el coste en la flota del precio de los carburantes.

Tanto el secretario general de Cepesca, Javier Garat, como el presidente de la FNCP, Basilio Otero, han afirmado que no hay ninguna decisión tomada sobre un paro general o un amarre por el precio del combustible, pero han recalcado que pone al límite la rentabilidad de la flota.

Garat ha señalado que desde hace semanas las asociaciones del Mediterráneo y del golfo de Cádiz están hablando de amarrar sus barcos por falta de rentabilidad si no encuentran un remedio al problema.

El responsable de Cepesca ha señalado que la ayuda impulsada por el Gobierno es insuficiente y que el esquema de apoyo previsto para el sector supondría que les llegara la ayuda en septiembre.

Por su parte, el presidente de la FNCP, Basilio Otero, ha afirmado que las cofradías no están pensando en amarres generales, pero a fecha de hoy, cada barco está pensándose cada día "mucho" si sale o no a faenar ante esta situación, porque lo que pesca "no compensa con lo que gasta".

Una coyuntura que se complica en el Cantábrico, ha añadido, por la falta de capturas de caballa (verdel o xarda).

El responsable de las cofradías ha asegurado que las ayudas deberían ser más rápidas, "en el surtidor", en forma de descuento al gasóleo, porque el esquema del Gobierno para la pesca -que no es un descuento automático en la compra de carburante- "no sirve para nada".

El comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, anunció este lunes que tiene previsto proponer la activación del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y Acuicultura (Fempa) para ayudar al sector ante la crisis derivada del aumento de los precios de combustible.

El responsable de Cepesca ha dicho que esta activación es "imprescindible" y que es urgente que se apruebe, para que cuando se haga el Gobierno destine los fondos necesarios para que las ayudas no se demoren hasta septiembre u octubre. EFE