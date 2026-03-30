Espana agencias

Los juzgados y tribunales recibieron 7.550.806 asuntos en 2025, un 3,2 % menos que en 2024

Guardar

Madrid, 30 mar (EFE).- Los juzgados y tribunales españoles recibieron 7.550.806 asuntos durante 2025, un 3,2 por ciento menos que el año anterior, informa el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El número de asuntos ingresados se redujo en todas las jurisdicciones a excepción de la penal, en la que crecieron un 1,4 por ciento.

Los 7.437.033 asuntos resueltos suponen un incremento interanual del 2 por ciento y a 31 de diciembre quedaron 4.673.596 pendientes, un 3,4 por ciento más que en la misma fecha de 2024.

En el orden civil los órganos judiciales registraron 3.287.980 asuntos en 2025, lo que equivale a un descenso del 7,7 por ciento respecto al año anterior.

En esta jurisdicción la capacidad de resolución se incrementó un 4,9 por ciento con un total de 3.308.215 asuntos resueltos y los pendiente se mantuvieron estables al quedar en trámite 2.672.464, un 0,6 por ciento menos que en 2024.

La penal fue la única en la que el número de nuevos asuntos, 3.550.118, superó al de 2024, un 1,4 por ciento más.

Los resueltos en esta jurisdicción sumaron 3.451.206, una cifra prácticamente idéntica a la del año anterior mientras que los que quedaron en trámite, 1.255.950, experimentaron un crecimiento del 11,7 por ciento.

En la contencioso-administrativa la entrada de 198.961 nuevos asuntos supuso un descenso del 4,2 por ciento, también disminuyeron, un 1,7 por ciento, los resueltos, que sumaron 212.680, mientras que la pendenciase redujo siendo los 219.492 que quedaron en trámite un 2,7 por ciento menos que en el ejercicio anterior.

En la de lo social el ingreso de 513.628 nuevos asuntos supuso un descenso del 2,8 por ciento respecto a 2024, los resueltos se redujeron un 1 por ciento al alcanzar la cifra de 464.827 y los que quedaron en trámite fueron 525.652, un 9,4 por ciento más.

La tasa de litigiosidad fue de 153,70 asuntos por cada mil habitantes y las comunidades autónomas que mostraron cifras superiores a la media nacional fueron Canarias (202,06), Madrid (166,46), Asturias (162,42), Baleares (160), Cataluña (159,56), Andalucía (158,15) y Murcia (156,33).

Por debajo de la media nacional se situaron Comunidad Valenciana (145,52), Castilla y León (139,04), Galicia (137,97) Cantabria (136,78), Aragón (133,31), Castilla-La Mancha (129,98), Extremadura (125,05), Navarra (124,23), La Rioja (116,91) y País Vasco (109,94).EFE

Últimas Noticias

El euríbor registra mayor alza desde 2023 y encarece hipotecas por primera vez en dos años

Infobae

Controlado el incendio en Sierra Espuña (Murcia) tras afectar a 436 hectáreas

Infobae

El cierre del espacio aéreo a aviones de EEUU no afectará a los vuelos comerciales

Infobae

Un jefe de bomberos dice a la jueza de dana que el Riu Sec sobre el puente de Carlet estaba desbordado a las 12.45 horas

Un jefe de bomberos dice a la jueza de dana que el Riu Sec sobre el puente de Carlet estaba desbordado a las 12.45 horas

Facua denuncia a la Fundación Francisco Franco por vulnerar la normativa de protección de datos en su tienda online

Facua ha presentado una queja formal ante organismos oficiales señalando ausencia de transparencia sobre el manejo de datos personales y reclamos por productos con simbología franquista que, según la asociación, menosprecian a víctimas e incumplen la legislación memorialista

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere el exministro socialista Carlos Westendorp, a los 89 años

Muere el exministro socialista Carlos Westendorp, a los 89 años

España cierra su espacio aéreo a todos los aviones que participen en la guerra de Irán

Muere un estudiante de Odontología tras estrellar un Porsche de la clínica de su madre y con dos mujeres en el asiento del copiloto

España dará la nacionalidad al opositor venezolano Leopoldo López

Corte en la A-3: un camión incendiado obliga a cerrar los dos carriles en dirección Madrid a la altura de Castillejo de Iniesta (Cuenca)

ECONOMÍA

Carlos Cuerpo niega represalias de Trump: las empresas españolas siguen operando “en las mismas condiciones” en Estados Unidos

Carlos Cuerpo niega represalias de Trump: las empresas españolas siguen operando “en las mismas condiciones” en Estados Unidos

Los trabajadores españoles pagan de media 1.000 euros de más a Hacienda cada año por desconocer este beneficio laboral

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El Gobierno exige por carta a inmobiliarias y fondos que gestionan más de 100.000 viviendas que acepten la prórroga de los alquileres

Si cometes este error podrías perder años de cotización: un especialista en derecho laboral explica cómo evitar la situación y qué hacer al respecto

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El duro mensaje de Carlos Sainz contra la FIA tras el GP de Japón: “Era cuestión de tiempo que llegara el primer gran accidente”

Carlos Alcaraz ya está de vuelta en las pistas tras el tropiezo en Miami: el tenista se prepara en Murcia para la temporada de tierra

El mensaje de Gaethje a Topuria unos meses antes del combate: “Uno de los dos, probablemente, quedará inconsciente”

Tiger Woods detenido tras tener un accidente con su coche y no someterse a la prueba de orina: ha salido en libertad bajo fianza