Los juzgados y tribunales recibieron 7.550.806 asuntos en 2025, un 3,2 % menos que en 2024

Madrid, 30 mar (EFE).- Los juzgados y tribunales españoles recibieron 7.550.806 asuntos durante 2025, un 3,2 por ciento menos que el año anterior, informa el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El número de asuntos ingresados se redujo en todas las jurisdicciones a excepción de la penal, en la que crecieron un 1,4 por ciento.

Los 7.437.033 asuntos resueltos suponen un incremento interanual del 2 por ciento y a 31 de diciembre quedaron 4.673.596 pendientes, un 3,4 por ciento más que en la misma fecha de 2024.

En el orden civil los órganos judiciales registraron 3.287.980 asuntos en 2025, lo que equivale a un descenso del 7,7 por ciento respecto al año anterior.

En esta jurisdicción la capacidad de resolución se incrementó un 4,9 por ciento con un total de 3.308.215 asuntos resueltos y los pendiente se mantuvieron estables al quedar en trámite 2.672.464, un 0,6 por ciento menos que en 2024.

La penal fue la única en la que el número de nuevos asuntos, 3.550.118, superó al de 2024, un 1,4 por ciento más.

Los resueltos en esta jurisdicción sumaron 3.451.206, una cifra prácticamente idéntica a la del año anterior mientras que los que quedaron en trámite, 1.255.950, experimentaron un crecimiento del 11,7 por ciento.

En la contencioso-administrativa la entrada de 198.961 nuevos asuntos supuso un descenso del 4,2 por ciento, también disminuyeron, un 1,7 por ciento, los resueltos, que sumaron 212.680, mientras que la pendenciase redujo siendo los 219.492 que quedaron en trámite un 2,7 por ciento menos que en el ejercicio anterior.

En la de lo social el ingreso de 513.628 nuevos asuntos supuso un descenso del 2,8 por ciento respecto a 2024, los resueltos se redujeron un 1 por ciento al alcanzar la cifra de 464.827 y los que quedaron en trámite fueron 525.652, un 9,4 por ciento más.

La tasa de litigiosidad fue de 153,70 asuntos por cada mil habitantes y las comunidades autónomas que mostraron cifras superiores a la media nacional fueron Canarias (202,06), Madrid (166,46), Asturias (162,42), Baleares (160), Cataluña (159,56), Andalucía (158,15) y Murcia (156,33).

Por debajo de la media nacional se situaron Comunidad Valenciana (145,52), Castilla y León (139,04), Galicia (137,97) Cantabria (136,78), Aragón (133,31), Castilla-La Mancha (129,98), Extremadura (125,05), Navarra (124,23), La Rioja (116,91) y País Vasco (109,94).EFE