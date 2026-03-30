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La recuperación del Dépor frente a la crisis del Córdoba

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A Coruña/Córdoba, 30 mar (EFE).- La alarmante caída en picado del Córdoba, que ha puesto en el punto de mira al técnico Iván Ania después de siete jornadas sin ganar, mide este domingo la recuperación del Deportivo en Riazor, donde los locales encaran esta semana dos partidos clave para sus aspiraciones de ascenso directo.

El equipo de Antonio Hidalgo ha perdido la segunda plaza tras su empate frente al Sporting (1-1) en El Molinón y la goleada del Almería al filial de la Real Sociedad, pero le ha recortado un punto al líder Racing Santander, que pinchó en su visita a la Romareda.

Además, el Dépor ha minimizado el tropiezo en Gijón porque, de sus perseguidores, solo el Burgos ha conseguido ganar su partido. El Málaga, al que los blanquiazules recibirán el sábado de nuevo en Riazor, no pasó del empate en su estadio ante el Leganés.

El choque de este marte, por tanto, está marcado en rojo en el vestuario deportivista. El equipo quiere llegar a ese encuentro contra el conjunto dirigido por Juan Francisco Funes, quien recientemente amplió su vinculación con la entidad malagueña, por delante en la clasificación.

Antonio Hidalgo recupera para el duelo ante el Córdoba al defensa Lucas Noubi, liberado por la Federación Belga para el compromiso amistoso de la sub-21, y al delantero Stoichkov, que cumplió ciclo de tarjetas en el Molinón.

El técnico del Dépor, no obstante, podría dar continuidad en el once al canterano Dani Barcia, autor del gol del empate frente al Sporting. La otra novedad sería la vuelta de Quagliata al lateral izquierdo y de Loureiro al centro de la zaga.

El Córdoba visita el estadio de Riazor con la urgencia de doblegar al Deportivo para superar la ansiedad generada tras dejar escapar una clara ventaja en su reciente empate como local ante el Mirandés (2-2), que suponía la séptima jornada consecutiva sin ganar tras sumar previamente seis derrotas consecutivas.

El técnico de la formación andaluza, Iván Ania, ha rechazado categorizar el encuentro como una final al restar todavía diez jornadas de campeonato, aunque ha advertido sobre el altísimo nivel y la enorme pegada de un rival que no necesita someter para ganar los partidos; destacando además la extrema dificultad que supondría darle la vuelta al marcador si los locales logran adelantarse gracias a la asfixiante presión y al férreo sistema defensivo que suelen desplegar.

La expedición cordobesa afrontará este reto mermada por hasta siete ausencias, entre las que destaca el duro golpe anímico sufrido por el extremo portugués Adilson tras su nueva recaída y la prolongada baja del central camerunés Fomeyem, a los que se suman las bajas por problemas físicos de Carlos Marín, Trilli y Alcedo.

A ellos se une la sanción de Pedro Ortiz y la convocatoria de Requena con la selección española sub-21; lo que es un escenario adverso ante el cual el preparador asturiano ha querido restar dramatismo y recordar que el mejor momento de juego de la temporada coincidió precisamente con la etapa de mayores bajas en la plantilla.

Uno de los principales problemas de la escuadra blanquiverde es su falta de contundencia defensiva tras haber encajado veintiún goles en las últimas siete jornadas, una media de tres tantos por partido que supone una losa insuperable para un equipo profesional; por lo que tratar de mantener la portería a cero será una de las máximas que busque Iván Ania en un campo históricamente complicado para el Córdoba, puesto que solo ha ganado en una ocasión en sus diecinueve visitas.

Ante este complejo panorama, el cuerpo técnico visitante planteará modificaciones estratégicas pensadas exclusivamente para las exigencias específicas de Riazor, y huirá de las rotaciones masivas para centrar toda la energía en los futbolistas disponibles con el propósito de recuperar la valentía de meses anteriores y sumar un triunfo que cambie la perspectiva con la que el entorno percibe la actual situación del equipo.

- Alineaciones probables:

Deportivo: Ferllo; Ximo Navarro, Loureiro, Comas o Noubi, Barcia, Quagliata; Alti, Riki, Mario Soriano, Stoichkov; y Zakaria.

Córdoba: Iker Álvarez; Albarrán, Álex Martín, Rubén Alves, Vilarrasa; Del Moral, Isma Ruiz; Carracedo, Mikel Goti, Diego Bri; y Adri Fuentes.

Árbitro: Alejandro Morilla (Comité Navarro)

Campo: Riazor.

Hora: 20.00

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