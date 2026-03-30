La Bolsa española abre con una caída del 0,18 % ante la incertidumbre de la guerra de Irán

Madrid, 30 mar (EFE).- La Bolsa española ha abierto con una caída del 0,18 % ante la incertidumbre de la guerra en Irán, ya que mientras que EE.UU. insiste en que las negociaciones avanzan, Teherán lo niega, lo que presiona al alza el precio del petróleo brent, que cotiza en 115 dólares el barril.

El IBEX 35, el principal índice del mercado, resta 29,9 puntos al comenzar la negociación, el 0,18 %, y se sitúa en 16.769 puntos. En lo que va de año se deja el 3,11 %.

En la apertura, los valores que más caen son Indra, con el 2,09 %; IAG, con el 1,26 %; Sacyr, con el 1,15 %; y ArcelorMittal, con el 1,08 %; mientras que Repsol y Acciona son los que más suben, el 1,08 %, en ambos casos. EFE

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