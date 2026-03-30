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Jonathan Barreiro y Killian Tillie, dudas por lesión para recibir al Alba Berlín

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Málaga, 30 mar (EFE).- El alero Jonathan Barreiro y el ala-pívot francés Killian Tillie, que terminaron el encuentro del domingo en la cancha del Barça (97-91) con mermas físicas, son dudas en el Unicaja para el partido de miércoles en Málaga ante el Alba Berlín, primero de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL).

Barreiro sufrió un esguince de tobillo en el pie izquierdo y está pendiente de evolución y Tillie notó molestias en el aductor derecho, por lo que no jugó en la segunda parte del encuentro frente al conjunto azulgrana, informó este lunes el Unicaja.

A estos jugadores hay que añadir como dudas al ala-pívot estadounidense James Webb III, que no fue convocado ante el Barça por un problema en la rodilla izquierda y el pívot estadounidense Agustine Rubit, con un proceso gastrointestinal.

Todos ellos están pendientes de pruebas y de una última evaluación para conocer si el técnico del equipo, Ibon Navarro, puede contar con alguno para enfrentarse al conjunto alemán en el primer partido de los cuartos de final de la BCL, eliminatoria al mejor de tres que se iniciará en el Palacio Martín Carpena.

Las bajas seguras para esta cita son las del ala-pívot Tyson Pérez y la del pívot estadounidense David Kravish, en proceso de recuperación de sus respectivas lesiones de larga duración. EFE

jrl/agr/jpd

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