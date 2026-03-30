Herido un trabajador en un hotel de Almuñécar (Granada) desalojado por una explosión

Motril (Granada) 30 mar (EFE).- Un trabajador ha resultado herido este lunes tras una explosión, al parecer de gas, que se ha producido en la última planta del hotel Olas de Almuñécar (Granada), situado en pleno centro del municipio y que ha sido desalojado como medida de seguridad.

Según ha informado a EFE el servicio de Emergencias 112 de Andalucía, el suceso ha ocurrido sobre las 13,10 horas de este lunes en la última planta del hotel Olas de Almuñécar, situado en la Avenida de Europa, cuando por causas que se están investigando se ha producido una fuerte deflagración, mientras un trabajador se encontraba cargando la caldera de gas.

La deflagración ha ocasionado un incendio en la parte superior del hotel, según las fuentes, que han indicado que se han trasladado a la zona bomberos de Almuñécar, así como Guardia Civil, Policía Local, Protección civil y servicios de Emergencia.

También se ha dado parte a la Inspección de Trabajo y al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, al tratarse de un accidente de trabajo.

En este momento los bomberos y los servicios de seguridad se encuentran trabajando en la zona, que se encuentra acordonada. EFE

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