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Gattuso tira de orgullo italiano: "A veces hemos sido campeones sin ser los mejores"

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Roma, 30 mar (EFE).- Gennaro Gattuso, seleccionador italiano, tiró este lunes de orgullo para motivar a sus jugadores para el duelo ante Bosnia y Herzegovina que vale el billete al Mundial 2026, recordando que en ocasiones la 'Azzurra' ha conseguido grandes objetivos sin ser la mejor.

Italia se juega este martes (20.45 CEST), en la ciudad bosnia de Zenica la vuelta al Mundial tras 12 años de ausencia. Los fracasos en las dos últimas repescas aún retumban en el vestuario, pero la victoria en la semifinal arroja algo de confianza.

"Creo que lo más importante es que, en nuestra historia futbolística, desde que existe la selección, muchas veces nos hemos proclamado campeones sin ser los más fuertes. Pero con gran patriotismo, con gran orgullo, con gran garra competitiva y con gran sufrimiento hemos alcanzado objetivos importantes en nuestra historia. No nos puede faltar esto", dijo en rueda de prensa.

Gattuso, que llegó en junio de 2025 y debutó en el banquillo 'azzurro' en septiembre de 2025, valoró la mejora del grupo.

"Cuando eres futbolista y entrenador, los partidos son difíciles, sobre todo si sabes que no puedes cometer errores. Puedes decirles todo lo que quieras a los jugadores, pero luego, cuando salen al campo, la cosa cambia. Cometimos algunos pequeños errores tácticos contra Irlanda del Norte y lo pagamos un poco", apuntó.

"Pero la verdad es que hace siete meses no éramos así, sufríamos ante los rivales, llegaban fácilmente a la portería, y creo que en este aspecto hemos mejorado. Son pequeños detalles los que han hecho que el equipo brille menos, pero prefiero que el equipo se sienta cómodo en el campo y sufra menos ante los rivales. Menos bonitos, pero más eficaces", explicó.

Las condiciones del campo han sido un tema recurrente estos días previos al gran duelo, pero el técnico no quiere escudarse en excusas.

"Si es malo para nosotros, también lo es para ellos. Buscar excusas es de débiles. Para mí, el campo está bien. Lo que cuenta es la actitud y la mentalidad", sostuvo.

También habló de Bosnia: "Sergej Barbarez (seleccionador) es un gran jugador de póquer y lo aprecio mucho. Recuerdo cuando jugaba, era un buen delantero; ahora le encanta el póquer y sé que es un entrenador preparado, que se mete en el alma de los jugadores".

"Bosnia es un equipo físico que sabe hacer daño. Nosotros lo sabemos y Barbarez también lo sabe; hay un gran respeto por nuestra parte", añadió.

Y finalizó con una reflexión sobre su futuro si Italia cae eliminada.

"No es el momento de hablar de esto y no soy la persona adecuada para hacerlo. Sería una decepción y un duro golpe no clasificarnos, y yo asumiría mi responsabilidad como seleccionador. Pero aún no nos hemos roto la cabeza, no empecemos ahora a ponernos puntos. Tengo mi propia opinión, pero me la guardo para mí. Lo que es seguro es que tanto en lo bueno como en lo malo, daré la cara como siempre he hecho", finalizó. EFE

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