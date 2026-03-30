Estabilizado el incendio en Los Guájares (Granada) y continúan las labores para su control

Granada, 30 mar (EFE).- Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) han estabilizado el incendio declarado este domingo en el paraje Barranco Alberca Alta de Los Guájares (Granada).

Según ha informado el Plan Infoca en la red social X, aunque ha quedado estabilizado a las 2:00 horas de la madrugada, continúan las labores para controlarlo.

En un primer momento se desplazaron hasta el lugar tres grupos de bomberos forestales, un helicóptero pesado y otro ligero, una autobomba, una Brigada de Refuerzo contra Incendios de la Comunidad Autónoma (Brica), dos técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente.

Sobre las 20:00 horas se sumaron a las tareas de extinción otro grupo de bomberos forestales, una Brica, una segunda autobomba y otros dos helicópteros.

Durante la noche 50 efectivos terrestres y 2 autobombas han continuado las labores de extinción.

El Plan Infoca ha informado de que las condiciones de viento, de 30 kilómetros por hora, con rachas de 50 km/h, complican las tareas de extinción. EFE