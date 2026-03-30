España cierra su espacio aéreo a aviones de EE.UU. que participan en la guerra de Irán

Madrid, 30 mar (EFE).- El Gobierno ha ordenado el cierre de su espacio aéreo a los vuelos de Estados Unidos que participan en la operación lanzada por este país e Israel contra Irán que ha originado una guerra en Oriente Próximo que se prolonga ya más de un mes.

España no solo no permite el uso de las bases aéreas de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) por parte de aviones norteamericanos sino que tampoco autoriza a esta aeronaves destacadas en terceros países europeos a usar el espacio aéreo español según publica esta lunes El País y han confirmado a EFE fuentes de Defensa.

La negativa de España al uso de las bases de Rota y Morón ha aumentando la tensión entre ambos países y ha hecho que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya cargado contra España en numerosas ocasiones

No obstante, el Ejecutivo español se ha mantenido firme en su postura de "No a la guerra" ante las amenazas de Trump de imponer un embargo comercial tras la negativa de España a autorizar el uso de las bases militares de Morón y Rota en las operaciones contra Teherán. EFE