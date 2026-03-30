Entregan en el Congreso cien mil firmas para mejorar la seguridad de los pacientes

Madrid, 30 mar (EFE).- El movimiento médico Sanidad Pública Segura ha entregado este lunes en el Congreso de los Diputados 101.128 firmas para exigir medidas que "mejoren la seguridad del paciente" y de los trabajadores médicos a pie de cama.

Así lo ha señalado la doctora Tamara Contreras, quien ha impulsado este movimiento, antes de la entrega de estas firmas en la Cámara baja, al mismo tiempo que ha destacado la necesidad de la huelga médica actual y la necesaria rectificación del Estatuto Marco.

"Este Estatuto Marco que se ha planteado y que está pendiente de aprobación en la Cámara no puede aceptarse sin que los médicos participemos de estas negociaciones, porque las condiciones actuales de los médicos y las que se plantean en la legislación nos están poniendo en peligro a todos, a trabajadores sanitarios y pacientes por igual", ha apuntado.

Por el momento, el movimiento se ha reunido con el grupo parlamentario Sumar y el Popular, y tienen previstas reuniones con Vox y el PSOE para plantear sus peticiones.

Entre las medidas que exigen a los partidos, destacan especialmente la desaparición de las guardias de 24 horas de forma paulatina: "No pretendemos que las guardias de 24 horas desaparezcan de un día para otro, pero sí que haya un cambio paulatino de la situación hasta que acaben siendo historia. Hace décadas que los trabajadores se manifestaron para tener jornadas de 8 horas laborales y nosotros seguimos aquí luchando por no estar trabajando 24 horas", ha explicado Contreras.

La doctora también ha destacado la necesidad de reformar otros elementos como la existencia de las horas complementarias, que para el colectivo médico "no tiene sentido" que se tengan. "Antes el médico era el rico del pueblo, pero ahora si cobramos más que el resto es porque trabajamos el triple, y es una situación insostenible para los que estamos a pie de cama", ha agregado.

A pesar de plantear estas medidas y entregar estas firmas a margen de los sindicatos, Contreras ha afirmado estar del lado de sus peticiones, pero ha matizado que las firmas recogidas por el movimiento Sanidad Pública Segura recogen, además de las necesidades apuntadas por otros sindicados, "todas las necesidades de los médicos" de médicos que están a "pie de cama".

"Este es ya un movimiento ciudadano. Con estas firmas pretendemos que todo el mundo entienda lo que está ocurriendo con el colectivo médico", ha finalizado la médica, al mismo tiempo que ha apuntado de nuevo la necesidad de solucionar "un problema que nos afecta absolutamente a todos los ciudadanos, tanto médicos como pacientes". EFE