El Sporting prepara el duelo ante el Racing con tres bajas

Gijón, 30 mar (EFE).- El Sporting ha iniciado este lunes en Mareo la preparación del duelo del miércoles ante el Racing de Santander (El Sardinero, 21:30 horas) con un entrenamiento en el que Borja Jiménez contó con tres ausencias.

Tres futbolistas que serán baja segura por lesión ya que Nacho Martín, Andrés Ferrari y Mamadou Loum continúan con sus respectivos procesos de recuperación y se estima que se pierdan lo que resta de temporada.

En paralelo, el entrenador rojiblanco mantiene la duda de Andrés Cuenca para este partido dado que el central cedido por el Barcelona afronta estos días la recta final de su recuperación de una lesión muscular.

El zaguero andaluz se ejercitó en diferentes ejercicios con el grupo a lo largo de la semana pasada, pero no llegó a tiempo para la convocatoria ante el Deportivo, con previsión de probarse estos días a mayor ritmo para considerar su vuelta para el encuentro frente al Racing.

Entre las habituales apuestas del filial para completar el grupo de trabajo destacó la citación de Miguel Conde, delantero centro que firmó por el segundo equipo rojiblanco en el mercado de invierno y que suma hasta la fecha seis goles en nueve encuentros.

También han continuado en dinámica de trabajo con el primer equipo el lateral zurdo Alex Diego y el atacante Álex Oyón, este último convocado para los tres últimos partidos del conjunto rojiblanco y que apunta a repetir para Santander. EFE

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