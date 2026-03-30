Espana agencias

El Sporting prepara el duelo ante el Racing con tres bajas

Guardar

Gijón, 30 mar (EFE).- El Sporting ha iniciado este lunes en Mareo la preparación del duelo del miércoles ante el Racing de Santander (El Sardinero, 21:30 horas) con un entrenamiento en el que Borja Jiménez contó con tres ausencias.

Tres futbolistas que serán baja segura por lesión ya que Nacho Martín, Andrés Ferrari y Mamadou Loum continúan con sus respectivos procesos de recuperación y se estima que se pierdan lo que resta de temporada.

En paralelo, el entrenador rojiblanco mantiene la duda de Andrés Cuenca para este partido dado que el central cedido por el Barcelona afronta estos días la recta final de su recuperación de una lesión muscular.

El zaguero andaluz se ejercitó en diferentes ejercicios con el grupo a lo largo de la semana pasada, pero no llegó a tiempo para la convocatoria ante el Deportivo, con previsión de probarse estos días a mayor ritmo para considerar su vuelta para el encuentro frente al Racing.

Entre las habituales apuestas del filial para completar el grupo de trabajo destacó la citación de Miguel Conde, delantero centro que firmó por el segundo equipo rojiblanco en el mercado de invierno y que suma hasta la fecha seis goles en nueve encuentros.

También han continuado en dinámica de trabajo con el primer equipo el lateral zurdo Alex Diego y el atacante Álex Oyón, este último convocado para los tres últimos partidos del conjunto rojiblanco y que apunta a repetir para Santander. EFE

dsl/rm

Últimas Noticias

Alfonso Basterra, pendiente de la Audiencia de Salamanca para disfrutar su primer permiso penitenciario

La resolución del recurso presentado por Alfonso Basterra ante el Tribunal de Instancia de Salamanca condiciona la posibilidad de una salida autorizada, que solo podrá hacerse efectiva si nadie apela la decisión o si la justicia provincial la confirma

Alfonso Basterra, pendiente de la Audiencia de Salamanca para disfrutar su primer permiso penitenciario

Junts pide la comparecencia de Illa y dos consejeros por la sentencia del TSJC sobre el catalán

La presidenta del grupo independentista exige explicaciones inmediatas en la Cámara tras la orden judicial que anula parte del decreto sobre el idioma en las escuelas, denunciando una “nueva injerencia” y demandando una reacción firme por parte del Ejecutivo catalán

Junts pide la comparecencia de Illa y dos consejeros por la sentencia del TSJC sobre el catalán

Sanidad retira un sensor y transmisor de glucosa por fallos en el funcionamiento

Infobae

Un jefe de bomberos dice a la jueza de dana que el Riu Sec sobre el puente de Carlet estaba desbordado a las 12.45

El mando de los operativos de Alzira detalló ante la magistrada que la crecida del Riu Sec superó el nivel habitual a mediodía del 29 de octubre, situación que agravó la emergencia y activó nuevas órdenes de intervención

Un jefe de bomberos dice a la jueza de dana que el Riu Sec sobre el puente de Carlet estaba desbordado a las 12.45

Miembros de la dirección de ERC asistirán al acto de Rufián e Irene Montero en Barcelona

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Consejo General del Poder Judicial aprueba una subida de sueldos de 800 euros mientras sus miembros ya cobran entre 134.000 y 155.000 euros

El Consejo General del Poder Judicial aprueba una subida de sueldos de 800 euros mientras sus miembros ya cobran entre 134.000 y 155.000 euros

La Justicia ordena el desahucio de una familia marroquí sin empleo y con cinco menores: pagaron 2.000 euros a una persona que se hizo pasar por el propietario

Muere el exministro socialista Carlos Westendorp, a los 89 años

España cierra su espacio aéreo a todos los aviones que participen en la guerra de Irán: la medida no afecta a los vuelos comerciales

Muere un estudiante de Odontología tras estrellar un Porsche de la clínica de su madre y con dos mujeres en el asiento del copiloto

ECONOMÍA

Drones de largo alcance para inspeccionar la red eléctrica: cómo funcionan y para qué se usan

Drones de largo alcance para inspeccionar la red eléctrica: cómo funcionan y para qué se usan

Las familias numerosas que reciban el bono social eléctrico deben incluirlo en la declaración de la Renta: sanciones de Hacienda de hasta 118 euros

Carlos Cuerpo niega represalias de Trump: las empresas españolas siguen operando “en las mismas condiciones” en Estados Unidos

Los trabajadores españoles pagan de media 1.000 euros de más a Hacienda cada año por desconocer este beneficio laboral

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El duro mensaje de Carlos Sainz contra la FIA tras el GP de Japón: “Era cuestión de tiempo que llegara el primer gran accidente”

Carlos Alcaraz ya está de vuelta en las pistas tras el tropiezo en Miami: el tenista se prepara en Murcia para la temporada de tierra

El mensaje de Gaethje a Topuria unos meses antes del combate: “Uno de los dos, probablemente, quedará inconsciente”

Tiger Woods detenido tras tener un accidente con su coche y no someterse a la prueba de orina: ha salido en libertad bajo fianza