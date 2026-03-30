El Racing encadena dos jornadas con derrota y sin marcar por primera vez en la temporada

Kike Serrano Mirones

Santander, 30 mar (EFE).- El Real Racing Club ha encadenado, por primera vez en la temporada, dos jornadas consecutivas perdiendo y sin anotar, lo que le ha hecho perder el colchón de puntos que tenía respecto a sus perseguidores.

Sin embargo, el cuadro de José Alberto López, pase lo que pase el miércoles ante el Real Sporting de Gijón, terminará la jornada 33 en puestos de ascenso directo, aunque, eso sí, sus rivales se acercan cada vez más.

Las bajas que tuvo el Racing en Zaragoza (2-0) se notaron y mucho en el elenco cántabro que, a diferencia de otros días, no se acercó a la meta contraria, algo muy raro en un equipo que suele asediar a las defensas contrarias.

El Zaragoza, que tampoco necesitó mucho para llevarse los tres puntos, dejó al equipo de José Alberto el balón y priorizó defender para salir a la contra, algo similar a lo que hizo el fin de semana anterior el Albacete (0-4).

Por delante, el Racing tiene un mes de abril de cinco encuentros claves de cara a un hipotético ascenso directo, tres de ellos a domicilio, por lo que parece que en estos quince puntos se puede decidir el devenir del conjunto montañés.

El Racing comenzará abril recibiendo este miércoles, 1 de abril, al Sporting de Gijón, para terminar la semana viajando a Andorra, donde disputará el domingo, a las 16.15 horas, un encuentro clave.

Después, recibirá el domingo, 12 de abril, en El Sardinero al Almería, segundo clasificado y a tan solo un punto de los santanderinos.

Y el conjunto de José Alberto López cerrará el mes con dos salidas que se antojan complicadas a San Sebastián y Ceuta.

El Racing espera en este mes recuperar sensaciones y volver a coger un buen ritmo de puntuación que le acerque a volver a la categoría de oro del fútbol español. EFE

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