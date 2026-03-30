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El PSOE asegura que las encuestas no conseguirán desmovilizar a su electorado en Andalucía

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Madrid, 30 mar (EFE).- La portavoz adjunta del PSOE, Enma López, ha augurado este lunes que habrá "una batalla muy fuerte" en las elecciones andaluzas y ha asegurado que las encuestas publicadas hasta el momento, que no arrojan buenos resultados para María Jesús Montero, no conseguirán desmovilizar a su electorado.

En una rueda de prensa en Ferraz tras la reunión de la Ejecutiva socialista, López ha subrayado que el PSOE tiene "la mejor candidata posible" con la exvicepresienta primera y ha dejado claro que las encuestas publicadas hoy en las que el PSOE logra peores resultados que los de 2022 "pretenden desmovilizar" a los socialistas.

"Estamos viendo encuestas que pretenden algo que no van a conseguir, que es desmovilizar a los socialistas", ha dicho la portavoz adjunta, quien ha insistido en que Montero tiene un proyecto "espectacular" y el PSOE en Andalucía ha hecho una "muy buena oposición" a Juanma Moreno.

Preguntada por si existe preocupación por un posible adelantamiento de Vox a los socialistas en alguna provincia andaluza el próximo 17 de mayo, López ha dejado claro que su partido sale a ganar y no está centrado en analizar ningún hipotético 'sorpaso'.

"Nos estamos jugando algo importantísimo que es la sanidad de todos los andaluces, no vamos a luchar contra las encuestas, vamos a luchar contra ese modelo privatizador" de Juanma Moreno que, según ha dicho, ya se puede ver en Madrid, en la propia Andalucía o en Castilla y León.

López ha vuelto a reivindicar la postura de España ante el conflicto en Oriente Medio y ha restado importancia a las críticas del PP ante la decisión del Ejecutivo de cerrar el espacio aéreo a los aviones implicados en los ataques a Irán o la protesta de Sánchez ante Israel por haber impedido oficiar misa el Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro de Jerusalén.

"El PP critica al Gobierno, da igual cuando lo lean", ha ironizado sobre los populares, que están "muy perdidos" porque lo único que saben hacer es "estar en guerra contra Sánchez".

Por eso, ha pedido al PP ser "útil" para España y apoyar las iniciativas del Gobierno para defender a la ciudadanía de los impactos económicos de la guerra como el real decreto convalidado la semana pasada por el Congreso, donde el PP se abstuvo. EFE

(Foto)(Vídeo)

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