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El maratón de Barcelona se disputará el 14 de marzo y el medio maratón, el 14 de febrero

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Barcelona, 30 mar (EFE).- La 48ª edición del Zurich Maratón Barcelona se celebrará el 14 de marzo de 2027, mientras que la 37ª edición del Hyundai Medio Maratón Barcelona by Brooks tendrá lugar un mes antes, el 14 de febrero, según han anunciado este lunes sus organizadores.

La organización pretende que el próximo año ambas pruebas vuelvan a situar a Barcelona como una de las grandes capitales europeas del atletismo, como ya sucedió este 2026 tanto a nivel organizativo como deportivo.

Y es que el maratón barcelonés vivió el pasado 15 de marzo una jornada para el recuerdo con la victoria de la etíope Fotyen Tesfay, que destrozó el récord femenino de la prueba con un tiempo oficial de 2h10:53. En categoría masculina, el ugandés Abel Chelangat se llevó la carrera parando el cronómetro en 2h.04:57.

Un mes antes, la keniana Loice Chemnung pulverizó el récord del medio maratón (1h04:01) barcelonés, mientras que el etíope Hagos Gebrhiwet se llevó la victoria en categoría masculina (58:05) en una edición con 36.000 corredores, récord de participación de la prueba. EFE

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