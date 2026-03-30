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El Baxi Manresa ficha al escolta estadounidense David Duke Jr.

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Barcelona, 30 mar (EFE).- El Baxi Manresa ha anunciado este lunes la incorporación, hasta final de temporada, del escolta estadounidense David Duke Jr., procedente del Perth Wildcats australiano.

Duke Jr., de 26 años y 1,93 metros, es un jugador "muy atlético, con un físico potente" que destaca "por su versatilidad y su capacidad defensiva", según ha precisado el club catalán en un comunicado.

Nacido en Providence, el nuevo exterior del Baxi Manresa es un jugador con experiencia en la NBA, donde jugó dos temporadas con los Brooklyn Nets y otras dos con San Antonio Spurs. Y viene de promediar este curso con los Wildcats de la liga australiana 12,3 puntos, 2,7 rebotes y 2,9 asistencias en 24,6 minutos por partido. EFE

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