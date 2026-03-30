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El 75 % de los aficionados de la Premier League se opone al VAR

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Londres, 30 mar (EFE).- El 75 % de los aficionados de la Premier League se opone a la utilización del VAR, según una encuesta realizada por el principal grupo de aficionados del Reino Unido, el FSA, por sus siglas en inglés.

Esta encuesta ha sido realizada a cerca de 8.000 aficionados de los veinte clubes que componen la Premier League.

El 90 % de ellos están en desacuerdo sobre que la introducción de la tecnología en la Premier League ha mejorado la experiencia de ver un partido y el 91 % cree que el VAR ha dañado la celebración de los goles.

Además, el 94 % de ellos asegura que el VAR no ha hecho más disfrutable ver el fútbol por televisión, el 74 % niega que el arbitraje ahora sea mejor y el 86 % está preocupado sobre las implicaciones de que a partir del próximo 1 de junio el VAR tenga más jurisprudencia y revise saques de esquina y tarjetas amarillas.

"Estos resultados demuestran que los aficionados quieren que se elimine el VAR", dijo uno de los responsables del estudio, Thomas Concannin, a la cadena británica BBC. "Llevamos tanto tiempo con el VAR que ya hemos podido ver el impacto negativo que ha tenido en el deporte. A la gente le molesta el tiempo que tarda, la precisión y cómo ha eliminado la espontaneidad. Nos quita lo que debería ser el fútbol y sus momentos especiales".

En 2024, el Wolverhampton Wanderers llevó a votación la eliminación del VAR en la Premier, pero 19 de los 20 clubes se opusieron a ello, aunque la competición se comprometió a revisar el protocolo y a mejorar la experiencia general. Si se produjera otra votación para acabar con el VAR, sería necesario el apoyo de 14 de los 20 clubes.

Según datos del panel independiente que analiza las jugadas polémicas de la Premier, la precisión de las decisiones ha sido del 96/97 % desde la introducción del VAR, mientras que los retrasos en el juego que provoca el VAR han caído un 25 % en las dos últimas temporadas.

"Reconocemos la importancia de minimizar el impacto del VAR en la experiencia del aficionado. Como parte de nuestro diálogo con los aficionados, los estudios que llevamos nos indican que los aficionados están a favor del VAR, pero se están introduciendo mejoras", dijo la Premier en respuesta a la encuesta. EFE

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