Detenido en Tarragona un hombre con una orden de detención de Francia

Tarragona, 30 mar (EFE).- Los Mossos d’Esquadra arrestaron el 21 de marzo en La Pineda, en el municipio de Vila-seca (Tarragona), a un hombre de 32 años con una orden de detención internacional emitida por Francia, según informa la policía catalana este lunes.

La Gendarmería francesa localizó al hombre en un alojamiento turístico de La Pineda y, a través del Centro de Cooperación Policial y Aduanera del Pertús, contactó con los Mossos d’Esquadra para llevar a cabo la detención.

El hombre, de nacionalidad francesa, está acusado de delitos contra la salud pública cometidos en Nimes (Francia) entre marzo de 2022 y junio del 2023. EFE

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