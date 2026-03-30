Cuerpo quiere que las pymes tengan un año más para adaptarse al nuevo registro horario

Madrid, 30 mar (EFE).- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado este lunes que la entrada en vigor del nuevo registro horario que impulsa el Ministerio de Trabajo debería tener un periodo transitorio de un año para las pymes.

En una entrevista en la Cadena Ser, Cuerpo ha subrayado que la reforma del registro horario es una medida "necesaria" para seguir avanzando en la reducción de la jornada labora y ha defendido que debe ser digital y accesible para la Inspección de Trabajo, pero ha incidido en que se debe adoptar de "forma equilibrada" para las empresas.

Y en este punto, ha subrayado la necesidad de establecer un periodo de transitoriedad adicional para que las pymes pueden irse adaptando.

"Para las pymes, en lugar de 20 días pasar a un año", ha dicho Cuerpo, que ha asegurado tener una relación "cordial" con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que se ha mostrado muy crítica con la actitud de Economía en esta reforma.

Trabajo ha impulsado una norma con cambios en el registro horario, vigente desde 2018, para que sea más eficaz en la lucha contra las horas extraordinarias que no se pagan en España.

Tras un duro informe del Consejo de Estado rechazando el proyecto normativo de Díaz, Trabajo ha incidido en que seguirá adelante con esta reforma con algunos pequeños cambios en lo que tiene que ver con la protección de datos.EFE