Espana agencias

Cuerpo quiere que las pymes tengan un año más para adaptarse al nuevo registro horario

Guardar

Madrid, 30 mar (EFE).- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado este lunes que la entrada en vigor del nuevo registro horario que impulsa el Ministerio de Trabajo debería tener un periodo transitorio de un año para las pymes.

En una entrevista en la Cadena Ser, Cuerpo ha subrayado que la reforma del registro horario es una medida "necesaria" para seguir avanzando en la reducción de la jornada labora y ha defendido que debe ser digital y accesible para la Inspección de Trabajo, pero ha incidido en que se debe adoptar de "forma equilibrada" para las empresas.

Y en este punto, ha subrayado la necesidad de establecer un periodo de transitoriedad adicional para que las pymes pueden irse adaptando.

"Para las pymes, en lugar de 20 días pasar a un año", ha dicho Cuerpo, que ha asegurado tener una relación "cordial" con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que se ha mostrado muy crítica con la actitud de Economía en esta reforma.

Trabajo ha impulsado una norma con cambios en el registro horario, vigente desde 2018, para que sea más eficaz en la lucha contra las horas extraordinarias que no se pagan en España.

Tras un duro informe del Consejo de Estado rechazando el proyecto normativo de Díaz, Trabajo ha incidido en que seguirá adelante con esta reforma con algunos pequeños cambios en lo que tiene que ver con la protección de datos.EFE

Últimas Noticias

De la fase depresiva a la maníaca: la dificultad de detectar el trastorno bipolar

Infobae

Cuerpo dice que están revisando las previsiones para presentar un "presupuesto aterrizado"

Infobae

Hospital de Parapléjicos alerta del aumento de lesiones medulares por accidentes de bici

Infobae

Controladores de Sevilla avisan de una huelga que afectaría a la Feria y la final de Copa

Infobae

Se ralentiza el ascenso de Rahm

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere un estudiante de Odontología tras estrellar un Porsche de la clínica de su madre y con dos mujeres en el asiento del copiloto

Muere un estudiante de Odontología tras estrellar un Porsche de la clínica de su madre y con dos mujeres en el asiento del copiloto

España dará la nacionalidad al opositor venezolano Leopoldo López

Corte en la A-3: un camión incendiado obliga a cerrar los dos carriles en dirección Madrid a la altura de Castillejo de Iniesta (Cuenca)

El Supremo marca jurisprudencia y avala que un periodo de incapacidad temporal cuenta para poder renovar el permiso de residencia y trabajo

Las elecciones andaluzas ponen contra las cuerdas a Podemos: crece la presión por la coalición de izquierdas con Adelante Andalucía y el tiempo se agota

ECONOMÍA

Los trabajadores españoles pagan de media 1.000 euros de más a Hacienda cada año por desconocer este beneficio laboral

Los trabajadores españoles pagan de media 1.000 euros de más a Hacienda cada año por desconocer este beneficio laboral

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El Gobierno exige por carta a inmobiliarias y fondos que gestionan más de 100.000 viviendas que acepten la prórroga de los alquileres

Si cometes este error podrías perder años de cotización: un especialista en derecho laboral explica cómo evitar la situación y qué hacer al respecto

Las fincas sin dueño encarecen el campo: Galicia rescata casi 800 y destapa un problema presente también en Asturias, Navarra, Aragón y Castilla y León

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El duro mensaje de Carlos Sainz contra la FIA tras el GP de Japón: “Era cuestión de tiempo que llegara el primer gran accidente”

Carlos Alcaraz ya está de vuelta en las pistas tras el tropiezo en Miami: el tenista se prepara en Murcia para la temporada de tierra

El mensaje de Gaethje a Topuria unos meses antes del combate: “Uno de los dos, probablemente, quedará inconsciente”

Tiger Woods detenido tras tener un accidente con su coche y no someterse a la prueba de orina: ha salido en libertad bajo fianza