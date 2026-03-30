Controlado el incendio en Los Guájares (Granada)

Granada, 30 mar (EFE).- Miembros del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) han controlado el incendio declarado este domingo en el paraje Barranco Alberca Alta de Los Guájares (Granada).

Según han informado a EFE fuentes del Infoca, los efectivos continúan en la zona para extinguir el incendio. Este lunes por la tarde trabajan dos medios aéreos y dos vehículos terrestres.

Hasta el lugar se ha desplazado este lunes el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, quien ha felicitado el arduo trabajo de los medios del Plan Infoca y ha destacado la rapidez de su respuesta.

También ha aplaudido el despliegue de medios el alcalde de Los Guájares, Antonio Mancilla, que además ha destacado que las fuertes rachas de viento de la tarde del domingo complicaron la intervención aérea, fundamental para acotar desde el aire la zona afectada durante las horas de luz.

Fuentes del Infoca han detallado a EFE que la orografía de la zona ha complicado las mediciones provisionales de la zona incendiada, que se ha observado desde el aire.

Los Guájares sufrió en 2022 uno de los principales incendios de ese septiembre en Andalucía, un fuego que afectó a 5.194 hectáreas de este municipio y de Albuñuelas, El Pinar, El Valle y Vélez de Benaudalla y se extendió por un perímetro de 62 kilómetros, por lo que generó daños en infraestructuras y caminos. EFE

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