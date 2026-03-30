Condenan a seis personas por intentar secuestrar a un hombre en dos ocasiones en Málaga

Málaga, 30 mar (EFE).- Seis personas han sido condenadas por la Audiencia Provincial de Málaga a penas que oscilan entre los 9 años y medio de prisión y un año y seis meses por intentar secuestrar a un hombre en dos ocasiones en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre por motivos económicos.

Entre los procesados se encuentra la expareja de la víctima, que colaboró en el secuestro y ha sido condenada a una pena total tres años de prisión por tentativa continuada de secuestro y tenencia ilícita de armas, según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE.

Los hechos se remontan a 2023 cuando dos de los acusados planearon privar de libertad a la víctima para conseguir un rescate económico y contaron con la colaboración de su expareja.

El primer intento se produjo el 15 de junio de 2023 cuando cuatro de ellos lo abordaron en Alhaurín de la Torre e intentaron meterlo a la fuerza en un coche usando pasamontañas, chalecos policiales y una placa falsa.

Al resistirse la víctima, no lograron el secuestro pero le robaron una mochila con 700 euros y diversos efectos personales.

En el segundo intento participaron tres de los ahora condenados y, en esa ocasión, el 20 de septiembre de 2023, asaltaron a la víctima y a su primo en un aparcamiento de Málaga. Utilizaron una furgoneta con matrículas falsas y encañonaron a los perjudicados con pistolas, aunque lograron huir. EFE