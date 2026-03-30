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Claudia Soriano (Avenida) sufre una fractura de radio tras su lesión en la Copa

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Salamanca, 30 mar (EFE).- Claudia Soriano, jugadora del Perfumerías Avenida e internacional española, presenta una fractura de radio en su antebrazo izquierdo a consecuencia de la lesión que sufrió en la pasada Copa de la Reina del baloncesto femenino, aunque el club no ha informado del tiempo de baja.

El club salmantino ha comunicado este lunes el alcance de la dolencia de la base barcelonesa, que tuvo que abandonar los cuartos de final del torneo en el tercer cuarto después de lesionarse al lanzarse al suelo a por un balón.

En ese momento, Soriano estaba siendo una de las mejores jugadoras en un partido que finalmente su equipo acabó ganando, clasificándose así a unas semifinales ante Jairis que la propia jugadora confiaba en jugar, como declaró en la rueda de prensa posterior, pero que no pudo a ser así.

Tras las pruebas realizadas tanto en Tarragona como en la jornada de hoy en Salamanca, Avenida ha confirmado el alcance de la lesión, por la que precisará de inmovilización y posterior pauta de rehabilitación. EFE

nmb/aam/arh

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