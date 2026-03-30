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Alcaraz, quien entrena con Landaluce en El Palmar, podría perder el número 1 ante Sinner

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Murcia, 30 mar (EFE).- Carlos Alcaraz prepara en El Palmar el Masters 1.000 de Montecarlo, donde defiende el título y acude como número 1 del mundo, aunque con el italiano Jannik Sinner al acecho tras sus triunfos en Indian Wells y Miami, ya que una final en Mónaco con victoria del italiano podría arrebatarle el liderato de la clasificación ATP.

Este lunes Alcaraz se entrenó con el madrileño Martín Landaluce en la Real Sociedad Club de Campo de El Palmar con la mente ya puesta en el torneo monegasco, torneo que se disputará del 5 al 12 de abril y en el que el joven tenista murciano defenderá el título ganado el pasado añor.

Alcaraz, de 22 años, aparece al frente de la clasificación internacional con 13.590 puntos después de haber caído en la tercera ronda del Masters 1.000 de Miami, torneo en el que Sinner consiguió el título este domingo ganando por un doble 6-4 al checo Jiri Lehecka en la final.

El italiano, de 24 años, acumula 12.400 y es segundo estando cada vez más cerca de un liderato que tenía a más de 3.000 puntos tras la disputa del Abierto de Australia y el ATP 500 de Doha, campeonatos en los que fue el español el que salió victorioso.

En este momento, después de que Sinner sumase 2.000 a su cuenta con los títulos que obtuvo tanto en Indian Wells como en Miami y que Alcaraz cayera en las semifinales en California y antes todavía en Florida, el de San Cándido se ha situado a 1.190 y en Montecarlo tendrá la opción de añadir otros 1.000 -lo haría en caso de ser campeón en un torneo que, como los dos anteriores, no jugó el pasado año por estar cumpliendo una sanción de tres meses por dopaje-.

En el supuesto que Sinner mantuviera la racha de victorias iniciada saldría de Mónaco con 13.400 puntos cerca de los 13.590 que actualmente tiene Alcaraz, quien no podrá rebasar esa cifra por su victoria de 2025 sobre la tierra batida monegasca.

Todo lo que no sea revalidar el entorchado le supondría ver reducida esa cantidad e incluso una hipotética final entre el palmareño y su gran rival en el circuito con victoria del italiano propiciaría ya el sorpaso al frente de la clasificación ATP pues en ese caso Alcaraz se quedaría con 13.240 y Jannik con 13.400. Ese partido podría darse perfectamente con el cetro en juego porque los dos primeros cabezas de serie irán por partes distintas del cuadro.

Al margen de las cuentas, el pupilo de Samuel López sigue preparándose a fondo y lo hace en casa, en su club de siempre, y este lunes compartiendo pista con Martín Landaluce, de 20 años y que está muy cerca del top 100. No en vano, después de llegar a los cuartos de final en Miami, ocupa el puesto 102 con 607 puntos en su haber siendo el mejor ranking para un tenista con prometedor futuro dadas su edad y sus condiciones. EFE

Ij/bc

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