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Yeko y Chepwogen baten récords en una Cursa Patrimoni de Ibiza marcada por el mal tiempo

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Ibiza, 29 mar (EFE).- El ugandés Dismas Yeko y la keniana Mercy Chepwogen han batido este domingo los récords de la Cursa Patrimoni del Ayuntamiento de Ibiza, en una edición marcada por la lluvia, el viento y el frío, que no impidieron registrar las mejores marcas de la historia de la prueba.

Yeko se impuso en la carrera masculina de 10 kilómetros con un tiempo de 28:21, tras un ajustado sprint final con el marroquí Abderrahmane Aferdi, también con la misma marca, y rebajó así el anterior récord de la prueba, en poder de Adel Mechaal (28:31). El propio Mechaal completó el podio con 28:52.

En categoría femenina, la keniana Mercy Chepwogen dominó la prueba con claridad y estableció un nuevo récord con un tiempo de 32:09, superando ampliamente la anterior plusmarca de Laura Luengo (32:45). Naima Ait Alibou (32:40) e Isabel Barreiro (32:56) completaron el podio.

La prueba también acogió el Campeonato de Baleares de 10 kilómetros, en el que el mallorquín Adrià Ceballos se proclamó campeón en categoría masculina con un tiempo de 30:01, seguido del ibicenco Adrián Guirado.

En féminas, Mar Vallès se alzó con el título autonómico con 36:37, por delante de Gloria Tejado y María Victoria Copovi.

En la distancia de 5 kilómetros Toni Costa Balanzat, el atleta Mauro García Valles se impuso con un registro de 16:59, mientras que en categoría femenina la victoria fue para Sandra Boned (21:46), que superó por un segundo a Verónica Castro.

Esta carrera, que rinde homenaje a Dalt Vila y a Ibiza como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, reunió a unos 1.500 participantes, cifra récord de la prueba, en una jornada marcada por la exigencia meteorológica.

La Cursa Patrimoni de Ibiza forma parte del Circuito de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, que recorre distintos enclaves reconocidos por la Unesco y combina deporte y promoción cultural. EFE

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