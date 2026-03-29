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Vinícius vuelve a entrenar con Brasil y rebaja la alarma antes del partido contra Croacia

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São Paulo, 29 mar (EFE).- Vinícius Júnior, delantero del Real Madrid, volvió este domingo a ejercitarse con el resto de sus compañeros de la selección brasileña en Orlando, después de perderse la sesión del sábado por precaución tras sentir unas molestias musculares.

El seleccionador de la Canarinha, Carlo Ancelotti, pudo contar este domingo con todos sus futbolistas con vistas al partido amistoso del próximo martes contra Croacia, en el que intentarán olvidar la derrota del jueves frente a Francia (1-2) y afinar la preparación para el Mundial.

En el caso de Vini, el 10 de Brasil acabó el encuentro con los franceses con unas molestias en el muslo, aunque los exámenes que se realizó horas después descartaron cualquier lesión.

"Está todo bien", afirmaron a EFE fuentes de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Sin embargo, el exjugador del Flamengo no entrenó el sábado por precaución y optó por ejercitarse en el gimnasio para después pasar por una sesión de tratamiento.

Aunque se reincorporó a la dinámica del grupo con aparente normalidad, es probable que Vinícius no juegue todos los minutos contra Croacia, como sí hizo ante Francia, con la posibilidad incluso de ser reservado.

El combinado de Ancelotti ha sufrido diversas bajas durante este parón de selecciones, el último antes de que el técnico italiano divulgue su lista definitiva de convocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que empieza en junio.

Para el martes, 'Carletto' no podrá contar seguro ni con el lateral Wesley (Roma), ni con el delantero Raphinha (Barcelona).

Ambos fueron desconvocados el viernes por sendas lesiones en la región posterior de la pierna derecha y volvieron con sus respectivos clubes para continuar el tratamiento médico.

La derrota contra los subcampeones del mundo amplió el pesimismo entre la afición brasileña, que cada vez ve más difícil poder luchar por el Mundial y presiona por el retorno de Neymar, ausente en la absoluta desde que se lesionó de gravedad en la rodilla en octubre de 2023.

Desde que Ancelotti asumió como seleccionador, en mayo del año pasado, Brasil ha jugado nueve partidos, con un balance de cuatro victorias, dos empates y tres derrotas. EFE

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