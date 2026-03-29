Un incendio quema una nave en el recinto del puerto de Barcelona

Barcelona, 29 mar (EFE).- Un incendio afecta este domingo a una nave situada dentro del recinto del puerto de Barcelona, fuego en el que trabajan los Bomberos de la ciudad, han informado a EFE fuentes municipales.

El fuego, del que se desconoce el origen, no ha ocasionado heridos ni intoxicaciones a las personas que trabajan en la zona, según las mismas fuentes.

Los Bomberos de Barcelona han trasladado a la nave diez dotaciones, cuyos efectivos tratan de controlar el fuego. EFE