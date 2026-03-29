Tres personas heridas, dos menores, al caerles la lámina de una techumbre en Camarasa

Barcelona, 29 mar (EFE).- Tres personas -una mujer y dos menores-, se encuentran heridas en estado menos grave al ser alcanzadas por la lámina de una techumbre que el viento ha arrancado en un camping en Camarasa (Lleida).

Fuentes de Protección Civil han informado a EFE de que el suceso ha ocurrido este mediodía como consecuencia del temporal de viento que sopla este domingo en Cataluña, y que en el lugar del accidente trabajan en estos momentos diversos cuerpos de emergencias.

Sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) han trasladado a la mujer, de 60 años, en estado menos grave al hospital Arnau de Vilanova, en Lleida, y están atendiendo a dos menores. EFE