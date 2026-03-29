Temas del día de EFE España del domingo 29 de marzo de 2026 (13:30 horas)

IRÁN GUERRA

Madrid - Sánchez escribe a la militancia del PSOE para defender su respuesta ante la guerra

(Texto enviado a las 11:01; 499 palabras)

Logroño - El PP pide deflactar el IRPF ante unas medidas anticrisis "insuficientes y ya caducadas"

(Texto enviado a las 13:11; 312 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ELECCIONES ANDALUCÍA

Madrid - El PSOE prepara un "desembarco" de ministros en Andalucía para respaldar a Montero

(Texto enviado a las 08:00; 670 palabras) (Foto)

TRÁFICO SEMANA SANTA

Madrid - Cuatro muertos en las carreteras durante las primeras salidas de Semana Santa

(Texto enviado a las 13:22; 288 palabras)

TIEMPO SEMANA SANTA

Madrid - La Aemet activa avisos en once comunidades, que en Cataluña es rojo por el viento

(Texto enviado a las 10:44; 466 palabras) (Foto) (Vídeo)

Barcelona - El viento deja rachas de 160 km/h en Cataluña, con carreteras y trenes cortados

(Texto enviado a las 10:41; 496 palabras)

Palma - La Serra de Tramuntana en Mallorca vive el Domingo de Ramos más nevado desde 1969

(Texto enviado a las 13:24; 323 palabras)

SUCESOS HOMICIDIO

Barcelona - Los Mossos investigan la muerte violenta de un hombre en L'Hospitalet de Llobregat

(Texto enviado a las 09:19; 157 palabras)

Barcelona - Prisión sin fianza para uno de los tres detenidos por el crimen de Olot (Girona)

(Texto enviado a las 12:43; 173 palabras)

SUCESOS NARCOTRÁFICO

Sevilla - Cae el clan del 'Risitas' con veinte detenidos por tráfico de cocaína en Andalucía

(Texto enviado a las 09:34; 460 palabras)

Ceuta - Investigan la relación del nuevo narcotúnel en Ceuta con el hallado hace un año

(Texto enviado a las ; 421 palabras) (Foto) (Vídeo)

TRIBUNALES MALVERSACIÓN

Alicante - Juzgan a un exalcalde de Agres (Alicante) por seguir cobrando sueldo sin corresponderle

(Texto enviado a las 10:25; 254 palabras)

FUGA CÁRCEL

Barcelona - Funcionarios de la cárcel catalana de Brians 2 frustran el intento de fuga de dos internos

(Texto enviado a las 12:00; 197 palabras)

CRÉDITO PRIVADO

Madrid - El crédito privado salpica a España a través de fondos extranjeros y el caso Santander

(Texto enviado a las 09:05; 600 palabras)

SEMANA SANTA

Sevilla - El Domingo de Ramos de Ramos es el primer día grande de la Semana Santa en Andalucía y, con una previsión de buen tiempo, cientos de procesiones recorrerán las calles de pueblos y ciudades.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Pamplona - La Semana Santa pamplonesa acumula una larga tradición de presencia femenina en los actos religiosos de Pascua.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Logroño - Legado familiar y orgullo en tres generaciones de portadores en la Semana Santa logroñesa

(Texto enviado a las 08:25; 665 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

DULCES SEMANA SANTA

Madrid - Torrijas que simulan tortilla o monas de Lamine Yamal, inspiración dulce por Semana Santa

(Texto enviado a las 10:44; 786 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022718046)

ALIMENTACIÓN HALAL

Barcelona - El sector cárnico adapta su oferta "halal" a expansión del consumo en España y el exterior

(Texto enviado a las 10:37; 776 palabras) (Foto)

ROSALÍA GIRA (Crónica)

Madrid - Rosalía desembarca en España entre el calvario y el paraíso

(Texto enviado a las 09:00; 851 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023360779)

CÓMIC NOVEDADES

Madrid - ‘Furiosa’, el cómic que reinterpreta en clave feminista la leyenda del Rey Arturo

(Texto enviado a las 09:05; 450 palabras) (Foto)

PATRIMONIO HISTÓRICO (Crónica)

Jaén - La capilla de San Andrés, la joya artística más oculta de Jaén

(Texto enviado a las 12:36; 650 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

AGENDA INFORMATIVA

SOCIEDAD

15:15h.- Madrid.- SEMANA SANTA.- Procesión de La Borriquita. De calle Bailén a Iglesia de San Ildefonso, en calle Colón, 16. (Foto)

15:30h.- Madrid.- SEMANA SANTA.- Procesión de El Silencio. Iglesia del Santísimo Cristo de la Fe. Calle Atocha, 87.

15:45h.- Granada.- SEMANA SANTA.- Salida de la Ilustre Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén y Nuestra Señora de la Paz (Borriquilla) y apertura de la Semana Santa de Granada 2026. Iglesia de San Andrés.

16:30h.- Málaga.- SEMANA SANTA.- Salida en procesión de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y María Santísima del Gran Perdón. Parroquia de La Divina Pastora. Plaza de Capuchinos, 5.

17:00h.- Madrid.- SEMANA SANTA.- Procesión del Santísimo Cristo de la Fe y la Salud. Calle Pio Baroja. (Foto)

17:00h.- Salamanca.- SEMANA SANTA.- La Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón sale en procesión con la esperanza de poder cumplir con su tradicional acto de la redención de un preso frente a los juzgados, con al menos una libertad condicional, después de que el Consejo de Ministros le denegara el indulto solicitado. Catedral. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

17:30h.- Madrid.- SEMANA SANTA.- Procesión de Los Estudiantes. Basílica pontificia de San Miguel. Calle San Justo, 4.

19:00h.- Melilla.- SEMANA SANTA.- Traslado de las imágenes titulares de la Cofradía del Nazareno de la Parroquia de la Purísima Concepción hasta la Plaza de Toros. Parroquia de la Purísima Concepción.

21:00h.- Barcelona.- SAGRADA FAMILIA.- La Sagrada Familia ofrece un espectáculo de música y luces, con la narración de la pasión y muerte de Jesucristo, en la fachada de la Pasión. Sagrada Familia.

CULTURA Y TENDENCIAS

18:00h.- Madrid.- TOROS MADRID.- Corrida de toros de la ganadería de Dolores Aguirre para los diestros Antonio Ferrera, Isaac Fonseca y Cristian Pérez. Plaza de Las Ventas. (Texto) (Foto)

20:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA ÓPERA.- Los cantantes Michael Fabiano, Erika Grimaldi y Amartuvshin Enkbat encabezan el reparto de 'Otello', de Verdi, primera obras programada en la Temporada de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria-Alfredo Kraus de 2026. Teatro Pérez Galdós.

20:30h.- Arona (Tenerife).- MÚSICA LAURA PAUSINI.- La cantante italiana Laura Pausini ofrece por primera vez un concierto en Tenerife, dentro de su gira mundial 'Yo canto'. Estadio Antonio Domínguez.

EFE

srm

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245