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Sánchez escribe a la militancia del PSOE para defender su respuesta ante la guerra

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Madrid, 29 mar (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha escrito una carta a la militancia del PSOE donde ha defendido la respuesta de su Ejecutivo ante la guerra en Oriente Medio, con el paquete anticrisis recién convalidado en el Congreso, y ha asegurado estar en el "lado correcto" por su 'no a la guerra'.

En la carta, enviada este domingo, Sánchez ha recordado que llevamos un mes de conflicto en Oriente Medio tras el ataque a Irán por parte de Israel y Estados Unidos, y ha pedido que esta "guerra ilegal" finalice ya.

"Desde el primer momento España tuvo clara su posición. Cuatro palabras que no son sólo una postura política, sino una forma de entender y de estar en el mundo: no a la guerra", ha señalado.

A continuación, en una alusión implícita al PP y al expresidente José María Aznar, ha dicho que hace 23 años con la guerra de Irak aprendió lo que ocurre cuando un gobierno decide ignorar estas palabras, cuando "da la espalda a su gente", "se pliega ante los intereses de una potencia extranjera" y "se coloca a un país en el lado incorrecto de la historia".

Ahora en cambio, ha añadido, España está "del lado correcto", en la defensa de la paz, y ha asegurado que el gobierno que él preside "habla claro", "actúa con coherencia" y "no renuncia a sus principios".

"Conviene decirlo también con toda claridad: no todos están en ese lugar. Porque hay quienes, ayer como hoy, dudan cuando hay que ser firmes. Quienes se esconden en la ambigüedad cuando hay que tomar partido. Quienes hablan de paz, pero nunca molestan a quienes hacen la guerra", ha sostenido en alusión de nuevo al PP.

Sánchez, que ha asegurado que su gobierno es "una referencia para muchos progresistas de todo el mundo", ha advertido de que las consecuencias de la guerra en Oriente Medio "ya están entrando en nuestras casas", por ejemplo en la factura de la luz, en el precio de la compra o en la subida de la hipoteca.

Y ha defendido la respuesta de su Ejecutivo con la aprobación de un real decreto ley que fue convalidado el pasado jueves en el Congreso y que, según ha afirmado, supone "el mayor escudo social y económico de toda la Unión Europea, con una inversión de 5.000 millones de euros para proteger a nuestros 20 millones de hogares y 3 millones de empresas de las consecuencias más lesivas de la guerra".

En cambio, no ha mencionado el real decreto ley pendiente de convalidación que contiene medidas concretas sobre el alquiler y que fue pactado tras unas duras negociaciones con sus socios de Gobierno de Sumar.

"Hay momentos en los que uno recuerda por qué está en política. Este es uno de ellos. Estamos aquí para esto. Para defender la paz. Para proteger a la gente. Para estar del lado correcto cuando más importa", ha finalizado el presidente del Gobierno y líder del PSOE. EFE

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