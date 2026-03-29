Sainz: "Llevamos tiempo avisando a la FIA y a la FOM de que un accidente así podía pasar"

Redacción deportes, 29 mar (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), que acabó decimoquinto este domingo el Gran Premio de Japón, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el circuito de Suzuka, en referencia al accidente del inglés Oliver Bearman (Haas) -por fortuna sin mayores daños que una contusión en una rodilla- que llevaban "tiempo avisando a la FIA y a la FOM de que" algo así "podía pasar".

Bearman chocó contra las protecciones tras perder el control del Haas en la curva 'Spoon' cuando lo intentaba rebasar el argentino Franco Colapinto (Alpine), lo que provocó la crítica al nuevo reglamento -que, con el nuevo sistema de ahorro de energía y el botón de adelantamientos causa situaciones que, como ésta, pueden resultar peligrosas- de Sainz; que apeló a la búsqueda de una solución entre la FIA (Federación Internacional del Automóvil), la FOM -responsable de la categoría reina- y los equipos para evitar que se repitan este tipo de accidentes.

"Llevamos tiempo avisando a la FIA y a la FOM de que un accidente así podía pasar, era una cuestión de tiempo. Hay que encontrar una solución", declaró, al canal de televisión Dazn, Sainz, de 31 años, que afronta su duodécima temporada -la segunda en Williams- en la Fórmula Uno, en la que cuenta cuatro victorias y 29 podios, dos de ellos el año pasado.

"Me alegro mucho de que Ollie (Bearman) esté bien después del fuerte impacto sufrido", comentó el talentoso piloto madrileño, que no está teniendo el arranque de temporada esperado, pero que al menos logró puntuar hace dos domingos en China, donde acabó noveno.

"Hoy sacamos el máximo provecho del coche durante la carrera. Además, una buena salida y una parada en boxes acertada nos permitieron hacer nuestra mejor carrera posible, así que, en ese aspecto, estoy contento", apuntó.

"El equipo y yo estamos trabajando duro para entender este coche y este reglamento, y siento que llegamos a este parón inicial listos para progresar significativamente en el rendimiento del coche", añadió el español de Williams, cuyo compañero, el tailandés Alex Albon, acabó vigésimo.

"Tenemos que asegurarnos de aprovechar al máximo estas cinco semanas y llegar a Miami (en Estados Unidos, donde se reanudará el Mundial el primer fin de semana de mayo) en una mejor posición para afrontar lo que queda de temporada", manifestó Sainz este domingo en Suzuka. EFE