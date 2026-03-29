Espana agencias

Sainz: "Llevamos tiempo avisando a la FIA y a la FOM de que un accidente así podía pasar"

Guardar

Redacción deportes, 29 mar (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), que acabó decimoquinto este domingo el Gran Premio de Japón, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el circuito de Suzuka, en referencia al accidente del inglés Oliver Bearman (Haas) -por fortuna sin mayores daños que una contusión en una rodilla- que llevaban "tiempo avisando a la FIA y a la FOM de que" algo así "podía pasar".

Bearman chocó contra las protecciones tras perder el control del Haas en la curva 'Spoon' cuando lo intentaba rebasar el argentino Franco Colapinto (Alpine), lo que provocó la crítica al nuevo reglamento -que, con el nuevo sistema de ahorro de energía y el botón de adelantamientos causa situaciones que, como ésta, pueden resultar peligrosas- de Sainz; que apeló a la búsqueda de una solución entre la FIA (Federación Internacional del Automóvil), la FOM -responsable de la categoría reina- y los equipos para evitar que se repitan este tipo de accidentes.

"Llevamos tiempo avisando a la FIA y a la FOM de que un accidente así podía pasar, era una cuestión de tiempo. Hay que encontrar una solución", declaró, al canal de televisión Dazn, Sainz, de 31 años, que afronta su duodécima temporada -la segunda en Williams- en la Fórmula Uno, en la que cuenta cuatro victorias y 29 podios, dos de ellos el año pasado.

"Me alegro mucho de que Ollie (Bearman) esté bien después del fuerte impacto sufrido", comentó el talentoso piloto madrileño, que no está teniendo el arranque de temporada esperado, pero que al menos logró puntuar hace dos domingos en China, donde acabó noveno.

"Hoy sacamos el máximo provecho del coche durante la carrera. Además, una buena salida y una parada en boxes acertada nos permitieron hacer nuestra mejor carrera posible, así que, en ese aspecto, estoy contento", apuntó.

"El equipo y yo estamos trabajando duro para entender este coche y este reglamento, y siento que llegamos a este parón inicial listos para progresar significativamente en el rendimiento del coche", añadió el español de Williams, cuyo compañero, el tailandés Alex Albon, acabó vigésimo.

"Tenemos que asegurarnos de aprovechar al máximo estas cinco semanas y llegar a Miami (en Estados Unidos, donde se reanudará el Mundial el primer fin de semana de mayo) en una mejor posición para afrontar lo que queda de temporada", manifestó Sainz este domingo en Suzuka. EFE

Últimas Noticias

Frustrado un intento de huida de dos reclusos de la cárcel Brians 2 de Barcelona

Frustrado un intento de huida de dos reclusos de la cárcel Brians 2 de Barcelona

Ecuador, sin Piero Hincapié, prepara en Butarque su partido ante Países Bajos

Infobae

Funcionarios de la cárcel catalana de Brians 2 frustran el intento de fuga de dos internos

Infobae

Feijóo prepara una campaña "cercana" y "en la calle" para intentar que Moreno revalide la mayoría absoluta

Alberto Núñez Feijóo diseñará una estrategia presencial para reforzar el apoyo a Juanma Moreno, ante el riesgo de abstención y el avance de Vox en las encuestas, según advierten fuentes internas del Partido Popular

Feijóo prepara una campaña "cercana" y "en la calle" para intentar que Moreno revalide la mayoría absoluta

Pedro Vite, de cara al Mundial: "Creemos mucho en lo que tenemos"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez envía una carta a su militancia reafirmándose en su ‘no a la guerra’: “Los socialistas estamos aquí para defender la paz”

Pedro Sánchez envía una carta a su militancia reafirmándose en su ‘no a la guerra’: “Los socialistas estamos aquí para defender la paz”

Un libro afirma que un empresario catalán participaba en la organización de los ‘safaris humanos’ de Sarajevo y Sumar insiste en que se investigue

Un hombre tendrá que indemnizar con 275 euros al dueño de un perro al que atacó con un palo en dos ocasiones: “También sufre su padecimiento”

El capitán de la marina mercante Patxi Odiaga: “No hay respeto por la profesión. Solo se acuerdan de nosotros cuando hay una guerra o una pandemia”

Muere la exparlamentaria socialista en Europa Maria Badia: referente en la defensa de la lengua, la cultura y el proyecto europeo

ECONOMÍA

Adaptarse se convirtió en estrategia: tokenizar es lo que eligió el mercado

Adaptarse se convirtió en estrategia: tokenizar es lo que eligió el mercado

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Calcula así cuánto te tienen que pagar por las horas extras para asegurarte y que no te engañen”

Una empresa despide dos veces a una empleada y debe recontratarla otras dos tras perder los juicios: no prueba un supuesto robo y ahora debe pagar 11.000 euros de indemnización

Las personas con seguro de hogar podrán desgravarse más de 1.000 euros en la Declaración de la Renta, pero solo si cumplen estos requisitos

El Teatro Barceló, a la venta: el emblemático edificio del centro de Madrid vuelve al mercado tras 90 años de historia

DEPORTES

Tiger Woods detenido tras tener un accidente con su coche y no someterse a la prueba de orina: ha salido en libertad bajo fianza

Tiger Woods detenido tras tener un accidente con su coche y no someterse a la prueba de orina: ha salido en libertad bajo fianza

Aston Martin consigue al fin terminar una carrera en el Gran Premio de Japón, aunque lo hizo en el puesto 18

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Barcelona llenará el RCDE Stadium para ver a España... y el debut de Joan García

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial