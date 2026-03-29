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Rachas de viento de 168 km/h en Cataluña arrancan el techo de una nave en Barcelona

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Barcelona, 29 mar (EFE).- El temporal de viento que afecta a Cataluña, especialmente al norte del Prepirineo y el Pirineo de Barcelona y Girona, con rachas de hasta 168,5 kilómetros por hora, ha derribado árboles que cortan cuatro carreteras y se ha llevado, por segunda vez en quince días, el techo de una nave municipal de Berga (Barcelona).

Protección Civil mandó ayer sábado un mensaje Es Alert a los teléfonos de seis comarcas del norte de Barcelona y de Girona para pedir que se reduzca la movilidad y las actividades al aire libre ante la fuerza del viento.

Este temporal es el segundo que afecta a Cataluña en quince días. El anterior ocasionó múltiples destrozos en las mismas zonas en las que ahora se ha lanzado la alerta y provocó varios heridos.

El servicio Meteocat ha indicado que en las últimas horas se ha intensificado la fuerza del viento, que ha dejado rachas de 168,5 kilómetros por hora en Portou (Girona); de 154,4 en el santuario de Queralt (Barcelona); y de 135,4 en el pantano de Darnius-Boadella (Girona).

Como consecuencia de este temporal, los Bombers de la Generalitat han trabajado esta mañana en Berga (Barcelona), donde el viento se ha llevado parte de la nave de la brigada municipal.

Fuentes de los Bombers han indicado a EFE que la techumbre de esta misma nave ya voló hace quince días durante el temporal de viento que también entonces afectó a la localidad.

El viento se ha llevado esta mañana también parte de las tejas del tejado de la iglesia de Colera (Girona) mientras que varios coches aparcados en Vall-llobregat y Palamós, también en Girona, han sufrido daños por la caída de elementos sobre los mismos.

En la zona del delta del Ebro, el viento ha dejado escapar diversas quemas agrícolas, según los Bombers.

La caída de ramas y árboles sobre la calzada, además, ha llevado a cortar a la circulación ocho carreteras locales en Girona, cuatro de las cuales siguen cerradas.

Por nieve, está cortada la BV-4024 hacia Coll de Pal y la C-28, hacia el Port de la Bonaigua. Es obligatorio el uso de cadenas en la C-13, en Guingueta-Esterri d’Àneu; la C-142b, en el acceso al Pla de Beret; la C-147, en Esterri-Alt d’Àneu, la C-28, en Vielha.

Renfe, con carácter preventivo, ha cortado la circulación de trenes entre Vic y Ripoll, de la línea R3 de Rodalies, y entre Figueres y Portbou, de la línea R11.

Fuentes de la compañía han explicado a EFE que dos trenes están haciendo en estos momentos recorridos por estas líneas para inspeccionar el estado de las vías y comprobar si se puede reanudar el servicio este mediodía o si el temporal ha derribado elementos sobre el trazado que hacen imposible el paso de convoyes.

La Federación Catalana de Fútbol, por su parte, ha suspendido todos los partidos de fútbol y fútbol sala en las comarcas del Alt Empordà, Berguedà, Solsonès, Ripollès, La Garrotxa, norte de Cerdanya y la ciudad de Girona por el fuerte viento.

En Figueres (Girona), el ayuntamiento ha suspendido la celebración de la 12 edición de la Cursa Urbana de Sant Josep.

Meteocat prevé que el punto álgido de este episodio se prolongue hasta las 20:00 horas de este domingo si bien el viento seguirá soplando, aunque con menor fuerza, en los próximos tres días.

El lunes, el martes y el miércoles soplará viento del norte fuerte en el pirineo, en el tercio sur y en el Empordà. Habrá también temporal marítimo y nieve en la vertiente norte del pirineo. EFE

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