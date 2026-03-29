Penúltimo entreno de España antes de viajar a Barcelona y medirse a Egipto

Madrid, 29 mar (EFE).- La selección española se entrenó este domingo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) en la penúltima sesión del equipo antes de viajar este lunes a Barcelona para jugar el segundo amistoso de este parón ante Egipto.

Tras la victoria ante Serbia por 3-0 en el Estadio de La Cerámica el viernes, los de Luis de la Fuente completaron un nuevo entrenamiento en la Ciudad del Fútbol antes de partir mañana a la Ciudad Condal.

Está previsto que España realice mañana su última sesión por la mañana antes de salir unas horas después en dirección Barcelona. Por la tarde y después de su llegada, el seleccionador nacional y uno de los jugadores comparecerán ante los medios de comunicación en el RCDE Stadium, según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Sin ningún jugador lesionado ni con molestias físicas, se espera que España vuelva a contar con todos los futbolistas disponibles en la convocatoria. EFE