Palou sufre pero suma su segunda victoria del año en Alabama

Miami (EE.UU.), 29 mar (EFE).- El español Alex Palou (Chip Ganassi Racing), cuatro veces campeón y defensor del título de la IndyCar Series, sumó este domingo su segunda victoria de la temporada en el Gran Premio Children’s of Alabama, que se disputa en el Barber Motorsports Park de Birmingham (Estados Unidos).

El piloto catalán salió desde la primera posición de la parrilla por primera vez en 2026, y aunque lideró casi toda la prueba, una mala estrategia en su última parada, que le hizo salir en medio del tráfico, estuvo a punto de echar al traste su victoria.

Sin embargo, un mal paso por el 'pit' de su rival por el triunfo, el danés Christian Lundgaard (Arrow McLaren), que perdió más de diez segundos por problemas para cambiar un neumático, dejó sin rival al español.

El estadounidense Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan) cerró el podio. EFE