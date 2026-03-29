O Parrulo vence por la mínima a Manzanares y sigue con opciones de jugar por el título

Redacción deportes, 29 mar (EFE).-O Parrulo Ferrol mantiene intactas sus opciones de disputar las eliminatorias por el título de la Primera División de Fútbol Sala este domingo al imponerse por 4-3 al Quesos El Hidalgo Manzanares en un encuentro intenso y de máxima exigencia en el pabellón de A Malata, que cerró la jornada 23 y con el brasileño Diego Schlemper como figura, al marcar dos tantos.

El conjunto gallego, que suma ya 30 puntos, se sitúa en la décima posición, a solo cuatro del octavo puesto, lo que le permite seguir aspirando al play off en el tramo final de la temporada.

El choque arrancó con alternativas, aunque fueron los locales quienes golpearon primero con el tanto de Diego Schlemper tras una acción generada por David Novoa. Respondió el conjunto manchego con el empate de Eloy de Pablos, pero la reacción gallega fue inmediata: el propio David Novoa firmó el 2-1 tras una brillante acción individual y, apenas un minuto después, Jhoy ampliaba la ventaja con un potente disparo desde la distancia.

Tras el paso por vestuarios, el guion se mantuvo. Quesos El Hidalgo Manzanares asumió el control del juego, pero volvió a encontrarse con un inspirado Mati Starna bajo palos. Mientras, O Parrulo aprovechó sus opciones y Diogo Schlemper anotó el 4-1 en una rápida transición ofensiva que parecía encarrilar el duelo.

No se rindieron los visitantes, que recortaron distancias con los goles de Javi Alonso y Yann Barbosa, este último culminando una acción de pívot para establecer el 4-3 definitivo. En los minutos finales, los manchegos dispusieron de superioridad numérica y varias ocasiones claras, pero la falta de acierto y la firmeza defensiva local evitaron el empate. EFE

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