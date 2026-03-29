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López-Chacarra se hunde en la India y cede la victoria al inglés Alex Fitzpatrick

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Redacción deportes, 29 mar (EFE).- El jugador español Eugenio López-Chacarra no pudo revalidar este domingo su título en el torneo Hero Indian, del DP World Tour, y cedió la victoria ante el inglés Alex Fitzpatrick, quien protagonizó una remontada épica para conquistar su primer título del circuito europeo.

Con todo de cara par sumar el doblete en el DLF Golf, cerca de Nueva Delhi, y obtener su cuarto título como profesional, López-Chacarra desperdició una ventaja de tres golpes a falta de los últimos nueve hoyos, que le resultaron fatídicos, lo que le abocó al segundo puesto con dos impactos de margen sobre el ganador.

Fitzpatrick, de 27 años y 196 en la clasificación mundial, firmó una tarjeta de ocho ‘birdies’ en una actuación sobresaliente con el ‘putt’ que le aupó a la cabeza al tiempo que su rival se desplomaba.

El jugador madrileño afrontó la última ronda como líder con cuatro golpes sobre sus perseguidores y cinco sobre el británico, por lo que tenía el camino allanado para repetir triunfo en uno de los campos más difíciles del circuito.

A pesar de la renta, López-Chacarra comenzó con desconfianza, lo que se tradujo en dos ‘bogeys’ en los primeros ocho hoyos.

En el octavo, tuvo que dropar la bola al enviarla al agua, aunque al completarlo con un solo golpe sobre el par, le supo casi a victoria y pareció espolearlo.

Con la mitad del recorrido por delante y tres golpes sobre Fitzpatrick y el sudafricano M.J. Daffue, el madrileño no terminó de centrarse y las dudas empezaron a asaltarle al ver que su rival le recortaba cada vez más distancia.

En el hoyo 15, un ‘birdie’ del inglés y un ‘bogey’ del español consumaron el sorpaso y precipitaron el hundimiento del defensor del título.

La pérdida del liderato hizo que López-Chacarra se viniera a pique en los dos siguientes hoyos mientras veía que su rival seguía a ritmo de ‘birdie’, tocado por una varita mágica.

El español concluyó con -7, a dos del campeón, con seis ‘bogeys’, cuatro de ellos en los últimos ocho hoyos, que evidenciaron su desacierto con el 'putt'.

El malagueño Ángel Ayora acabó con -1, en el puesto undécimo, y Quim Vidal con el par, en decimotercera posición, mientras que Jorge Campillo cerró con +3.

Es la primera ocasión en la que dos hermanos logran dos victorias consecutivas en el circuito estadounidense y en el europeo, después de que Matt Fitzpatrick se impusiera en el campeonato Valspar,del PGA Tour, hace una semana.

A pesar del mal sabor de boca de no llevarse el título, que hubiera sido el cuarto de un español en la presente temporada tras los de Jon Rahm (Hong Kong), David Puig (Australia) y Josele Ballester (Arabia Saudí), López-Chacarra consigue su segundo podio del curso después del tercer puesto en Sudáfrica en el campeonato Alfred Dunhill el pasado mes de diciembre.

Ello le permite escalar posiciones en el ránking europeo, la llamada Carrera a Dubái, y situarse en decimocuarta posición.

López-Chacarra decidió hacer un breve parón el pasado 10 de febrero para cuidar su mente y regresó el 5 de marzo en Puerto Rico, en su estreno en un torneo regular del PGA Tour, el circuito estadounidense. EFE

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