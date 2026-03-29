Llamas conquista el ATP Challenger Montemar ENE ante Carreño

Alicante, 29 mar (EFE).- El tenista jerezano Pablo Llamas conquistó este domingo el ATP Challenger Montemar ENE, disputado en Alicante, tras superar en la final al asturiano Pablo Carreño por 6-4 y 6-2.
El encuentro fue dominado con autoridad por Llamas, que no dio opción a su rival, quien había accedido a la final tras derrotar al austriaco Sebastian Ofner, cabeza de serie número uno del torneo.
El jerezano, número 177 del ranking mundial, se apoyó en su servicio para encarrilar pronto el partido en el primer set y en el segundo se mostró muy superior a Carreño, que no encontró la manera de frenar el juego de su rival.
El torneo alicantino ha sido en su tercera edición un éxito deportivo y social tras dar un salto competitivo este año para convertirse en un Challenger 100, por lo que el ganador sumará 100 puntos ATP. EFE
