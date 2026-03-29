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La Serra de Tramuntana en Mallorca vive el Domingo de Ramos más nevado desde 1969

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Palma, 29 mar (EFE).- La Serra de Tramuntana, en Mallorca, ha amanecido cubierta de nieve, por lo que este Domingo de Ramos podría ser el más nevado desde 1969, como ha detallado el geógrafo Albert Darder.

Se trata de la nevada "más importante en tres años" en la Serra de Tramuntana, además de ser la nevada en un mes de marzo más relevante de los últimos 13 años en esta zona de la isla, como ha recalcado el especialista en sus redes sociales.

A primeras horas de la jornada, la primera en horario de verano, ya se acumulaban unos pocos centímetros de nieve en zonas como en la sierra de Son Torrella, a unos 875 metros de altitud, cerca del embalse de Cúber.

El geógrafo también ha apuntado que algunos modelos meteorológicos han llegado a mostrar temperaturas de -4°C a 1.500 metros en la vertical de Mallorca en pleno 29 de marzo, lo que implica una cota de nieve bastante baja.

Las islas se mantienen este domingo en aviso naranja por fenómenos costeros, vientos, lluvias y tormentas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada desapacible y de carácter invernal, con fuertes rachas de viento, chubascos localmente tormentosos, granizo y nevadas en cotas medias de la Serra de Tramuntana, a partir de 700 metros.

Según este organismos, durante la jornada se esperan rachas de viento de entre 70 y 90 kilómetros por hora, que podrían alcanzar hasta los 120 km/h en zonas de cumbres y cabos, además de muy mala mar en el litoral.

Los servicios de Emergencias del 112 han atendido hasta este mediodía 42 incidentes relacionados con el temporal, la mayoría de ellos en Mallorca.

De acuerdo con el balance facilitado por el Centro de Coordinación, 15 de los avisos han sido por caídas de árboles sobre la calzada y ocho por situaciones de riesgo de desprendimiento. EFE

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