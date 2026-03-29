Gamarra asegura que "la corrupción es el empedrado del vía crucis de Pedro Sánchez"

Logroño, 29 mar (EFE).- La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha dicho este domingo que "la corrupción es el empedrado del vía crucis del sanchismo y no hay velas ni incienso que puedan tapar toda la corrupción que rodea a Pedro Sánchez", quien no saldrá entre palmas después de Semana Santa, "saldrá entre causas judiciales".

Gamarra ha hecho estas declaraciones a los periodistas en Logroño, donde ha aludido a "todas las causas judiciales que el sanchismo tiene abiertas y sobre las que tiene que dar cuenta ante la justicia".

Así, ha recordado que el próximo miércoles la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, tendrá que comparecer nuevamente por estar investigada en un juzgado por cinco delitos de corrupción.

A la vuelta de Semana Santa, a partir del 7 de abril, ha agregado que el exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Fomento, José Luis Ábalos, "se sentará en el banquillo como acusado en la primera de las causas que se va a abrir ya en el Tribunal Supremo".

"La fotografía de la España del sanchismo es la de una inflación galopante, una ineficacia inigualable y, sin duda alguna, una corrupción que es insostenible", ha insistido.

Por otro lado, Gamarra ha aludido a los posibles pactos del PP con Vox para gobernar en Extremadura, Aragón y Castilla y León, donde 5 millones de españoles dieron "una clara victoria" al PP, pero también "llamaron al entendimiento de dos fuerzas políticas para que haya gobiernos cuanto antes".

Ha asegurado que el PP actúa "desde la responsabilidad" y trabajará para que "pueda haber estabilidad cuanto antes en esas tres comunidades y se pueda seguir gobernando siguiendo el mandato que han dado las urnas". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)