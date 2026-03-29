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Fuertes lluvias en Uruguay llevan a suspender parte de la novena fecha del Torneo Apertura

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(Actualiza con un tercer partido suspendido)

Montevideo, 29 mar (EFE).- Las fuertes lluvias que caen este domingo sobre el sur de Uruguay llevaron a que fueran suspendidos tres encuentros del Torneo Apertura previstos para la jornada.

El primero de los cuatro partidos previstos para esta jornada era el que Progreso y Liverpool iban a disputan en el estadio Abraham Paladino.

Dicho encuentro fue suspendido al igual que el que iban a disputar en horas de la tarde Defensor Sporting y Albion, en el estadio Luis Franzini, según confirmaron a la Agencia EFE fuentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

También fue aplazado el partido que Juventud y Boston River disputarían en el Parque Artigas de la ciudad de Las Piedras, mientras que por el momento no se suspendió el juego Peñarol-Racing.

Este último está previsto para las 19:30 hora local (22:30 GMT) en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo.

Según el reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología, la capital uruguaya se encuentra bajo alerta amarilla por un frente semiestacionario que afecta el país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes.

En dichos lugares -puntualizó- se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.

Mientras tanto, la ciudad de Punta del Este, epicentro de la actividad social durante la temporada estival, está bajo alerta naranja.

La novena fecha del Torneo Apertura comenzó este sábado con la goleada por 3-0 de Montevideo Wanderers sobre Cerro gracias a las anotaciones de Mateo Levato, Jonathan Urretaviscaya y Nicolás Olivera.

Mientras tanto, Nacional derrotó por 2-3 a Montevideo City Torque con dos tantos de Maximiliano Gómez y uno de Gonzalo Carneiro. Salomón Rodríguez marcó en dos oportunidades para los Ciudadanos.

Con su victoria, el Tricolor llegó a 16 puntos y se trepó al cuarto lugar de la tabla de posiciones, liderada por Peñarol con 19 enteros acumulados.

Este lunes, la fecha tendrá otros dos encuentros: Cerro Largo-Danubio y Central Español-Deportivo Maldonado. EFE

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