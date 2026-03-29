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Estabilizado el incendio forestal en el Llano de las Cabras (Totana)

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Madrid, 29 mar (EFE).- El incendio forestal en el Llano de las Cabras (Totana) está estabilizado, según ha informado el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

En su cuenta de la red social X, López Miras ha agradecido "el esfuerzo de todos los efectivos desplegados durante el día de hoy y a quienes seguirán de retén esta noche".

El incendio, que ha quemados unas 400 hectáreas comenzó sobre las dos de la tarde de este domingo en el paraje del Llano de las Cabras, avivado por un viento fuerte, ha quemado unas 400 hectáreas y ha obligado a desalojar a un grupo de 80 scouts y 14 monitores y a intervenir a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El fuerte viento en la zona provocó la rápida propagación del fuego, por lo se activó el nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia para Incendios Forestales (Plan Infomur).

Según informaron a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno en Murcia, por precaución se ha desalojado de la finca Caruana, en Totana, a un grupo scout conformado por 80 niños y 14 monitores, y también ha sido necesario evacuar una granja de vacas.

El presidente regional, Fernando López Miras, que se trasladó tarde al Puesto de Mando Avanzado del incendio para seguir su evolución, ya informó de que el fuego evolucionaría favorablemente tras la previsión de una bajada de la intensidad del viento.

Durante toda la noche, ha referido López Miras, "permanecerán en la zona un retén de 4 brigadas forestales, además de 40 efectivos de la UME". EFE

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