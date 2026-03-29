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El tiempo estable y la subida de los termómetros protagonizarán el inicio de Semana Santa

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Madrid, 29 mar (EFE).- La Semana Santa estará marcada desde este lunes por la estabilidad y la subida de las temperaturas máximas en prácticamente toda la Península, salvo en el extremo norte donde se esperan precipitaciones débiles y persistentes hasta el jueves y nevadas en cotas altas de montaña, además de viento en el nordeste y Baleares.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que elabora una previsión especial con motivo de la Semana Santa, predominará la estabilidad en casi todo el país desde este lunes, tras un Domingo de Ramos marcado por un temporal de viento y bajada de temperaturas.

No obstante, desde mañana un flujo de componente norte dejará precipitaciones débiles y persistentes en el extremo norte, y nieve en montañas a partir de los 600-800 metros, pero irá subiendo hasta los 1.300-1.500 metros durante los próximos días.

Además, un sistema de bajas presiones en el Mediterráneo con incertidumbre en su posición también dejará el Miércoles y Jueves Santo en Baleares precipitaciones y chubascos, que tampoco se descartan en el nordeste peninsular.

En cuanto a las temperaturas, los termómetros registrarán un aumento de forma incluso localmente notable y las heladas débiles irán retrocediendo a montañas y la meseta norte, para limitarse al final solo a Pirineos.

También soplará el viento de componente norte, con rachas muy fuertes en amplias zonas del cuadrante nordeste peninsular y Baleares, al igual que en Canarias, donde podrán darse este lunes intervalos fuertes de alisio, pero se espera un tiempo estable, subida de temperaturas y una entrada de calima.

A partir del Viernes Santo hasta el Domingo de Resurrección, con bastante certidumbre, se prevé que continúe una situación de estabilidad y un predominio de las altas presiones, quedando la circulación atlántica y el paso de frentes debilitados limitado al extremo norte peninsular.

En el extremo norte, habrá nubosidad baja y precipitaciones débiles, aunque los cielos quedarán despejados después del paso de cada frente. También se esperan nevadas en montañas en esta zona de la Península, que serán más copiosas el viernes en Pirineos.

En el resto del país y Baleares, predominará el tiempo estable con pocas nubes y sin precipitaciones, y continuará el ascenso de las temperaturas, más marcado el de las máximas y quedando las heladas débiles restringidas a cumbres.

En cuanto al viento, soplará de flojo a moderado del norte y oeste con rachas muy fuertes en el nordeste y Baleares, mientras que en Alborán soplará levante.

En Canarias se espera un alisio moderado e intervalos de nubes en los nortes de las islas montañosas. EFE

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