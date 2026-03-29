El Racing se desinfla en el peor momento

Madrid, 29 mar (EFE).- El Racing de Santander vio reducida a la mínima expresión su ventaja el frente de la clasificación de LaLiga Hypermotion tras encadenar, por primera vez a lo largo de toda la temporada, dos derrotas consecutivas al caer este domingo por 2-0 en su visita al campo del Zaragoza.

"Se ha llevado el partido el equipo que más ganas de ganar ha tenido y eso no puede ser", señaló a la conclusión de la contienda un cariacontecido José Alberto López.

Y es que como reconoció el preparador del conjunto cántabro, el Racing ha estado "muy lejos de su mejor nivel" en la dos últimas jornadas, en las que los verdiblancos se han quedado sin ver portería.

Algo impensable hace apenas quince días cuando el equipo santanderino parecía empeñado en romper todos los registros goleadores camino del ascenso, tras contabilizar un total de 62 dianas en treinta partidos.

Una media de más de dos goles por partido que se diluyó por completo tanto ante el Albacete, que se impuso la semana pasada por un contundente 0-4 en el Sardinero, como ante el Zaragoza.

Pero la falta de gol no fue el principal problema del cuadro cántabro en su visita a la capital aragonesa, donde el Racing Santander fue incapaz de sobreponerse a las numerosas e importantes bajas con las que afrontó la cita.

Especialmente en la medular donde José Alberto no pudo contar con dos nombres imprescindibles para entender la sensacional campaña del conjunto santanderino, el colombiano Gustavo Puerta y Peio Canales, ausentes por sus compromisos internacionales.

Sin Puerta y Canales el Racing, como reconoció su propio técnico, se "mostró muy pobre" en el Ibercaja Estadio, especialmente en la segunda parte, en la que un Zaragoza acuciado por su mala situación clasificatoria se llevó la victoria (2-0) con los goles de Dani Gómez y Marco Sangalli en propia meta.

Un tropiezo que no desaprovechó el Almería, que se aupó a la segunda plaza, para reducir a tan sólo un punto la ventaja del Racing de Santander al mando de la tabla, tras vencer este domingo por 5-1 a la Real Sociedad.

Triunfo que el conjunto 'indálico', otro equipo al que parecen caérsele los goles, apenas tardó diecinueve minutos en dejar encarrilado, gracia a los tantos de Miguel de la Fuente y Sergio Arribas, el máximo goleador de la categoría con un total de veinte danas.

Un marcador que no aplacó la voracidad de los de Rubi que redondearon la goleada en la segunda mitad con los goles de Sergio Arribas, que completó el doblete, Adrián Embarba de penalti y Alex Muñoz que estableció en el setenta y ocho el definitivo 5-1

Victoria que no pudo emular el Deportivo de La Coruña, que se vio relegado de los puestos de ascenso directo, tras empatar el sábado 1-1 en su visita al campo del Sporting de Gijón, donde los gallegos dieron una nueva muestra de su capacidad competitiva.

Pese a verse superado durante muchos minutos por un Sporting de Gijón en el que no deja de crecer el delantero colombiano Juan Otero, que abrió el marcador con un gran gol de falta, los de Antonio Hidalgo nunca perdieron la cara al encuentro.

Un carácter irreductible que, como ya ha ocurrido en numerosas ocasiones a lo largo de la presente temporada, acabó otorgando su premio al Deportivo, que igualó la contienda (1-1) a falta de diez minutos para la conclusión con un gol de Dani Barcia.

Igualada que situó a los blanquiazules en la tercera posición, la primera que da derecho a disputar las eliminatorias de ascenso, con un punto de ventaja sobre el Málaga, que se estrelló en La Rosaleda (0-0) con un imponente Juan Soriano.

El portero del Leganés, elegido mejor jugador del encuentro, frenó con sus intervenciones la imparable escalada en la clasificación de un Málaga al que no le bastó en esta ocasión con el talento de David Larrubi o Chupe, que se quedó sin ver portería por primera vez en las cuatro últimas jornadas.

Si Soriano logró dejar por undécima ocasión en la presente temporada su portería a cero, dos partidos más, trece, contabiliza sin encajar el guardameta del Burgos David Cantero, que personifica como pocos la solidez defensiva del conjunto castellano.

De hecho, los de Luis Miguel Ramis, el equipo que menos goles ha recibido en el campeonato, no han concedido ni un sólo gol desde que cayeron el pasado 22 de febrero por 1-0 en el campo del Racing de Santander

Un solidez defensiva de la que el Burgos volvió a hacer gala el pasado sábado en Zorilla donde se impuso por 0-1 al Valladolid con un gol de penalti de David González en el tiempo de prolongación.

Victoria que permitió al Burgos auparse a la quinta posición con dos puntos de ventaja sobre el Castellón que cierra, tras empatar el sábado 1-1 en su visita al campo del Albacete, la zona de promoción, de la que se cayó, seis meses después, Las Palmas tras perder este domingo por 3-1 ante un Eibar que ya mira de cerca a las eliminatorias de ascenso.EFE