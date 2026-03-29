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El noruego Lindvik se cuela en la fiesta final en Eslovenia y priva a Prevc del récord

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Redacción deportes, 29 mar (EFE).- El noruego Marius Lindvik se impuso en la última prueba de la Copa del Mundo de saltos de esquí disputada este domingo en la estación eslovena de Planica ante 26.000 espectadores, que no pudieron celebrar la victoria de su ídolo local y ganador del Globo de Cristal, Domen Prevc, como tampoco el récord de victorias, y se tuvo que conformar con el segundo puesto.

Prevc tenía amarrado ya el título de la general de la temporada y su objetivo era sumar su triunfo número quince para igualar la marca de su hermano Peter conseguida en 2016.

Con el público entregado para poner el mejor broche posible, Prevc protagonizó el salto más largo en la primera manga, con 240 metros, y en la segunda hizo 229,5 metros, para un total de 453,9 puntos.

Lindvik, oro en Pekín 2022 en trampolín grande individual y plata en Milán-Cortina en trampolín normal por equipo mixto, ya mostró su intención de plantar batalla con un primer salto de 238,5 metros.

En el segundo, voló hasta los 231 metros, con lo que consiguió una puntuación final de 459,5 puntos con los que firmó su primera victoria de la temporada.

Lindvik, de 27 años y doble campeón mundial el pasado año en Trondheim (Noruega) en individual y equipo mixto, solo había logrado un podio en este curso, con un segundo puesto en Sapporo (Japón) en febrero.

"Es un final increíble para mí. Ha sido una temporada difícil, sobre todo al principio, así que es fantástico terminar así. Hubo mucha espera en la segunda ronda (por el mal tiempo), pero logré mantener la calma y hacer un buen salto)", afirmó Lindvik al término de la prueba, según informa la Federación Internacional de Esquí en su web.

A pesar de no ganar, Prevc puso el colofón a la campaña con otros dos galardones: el Globo de Cristal de vuelo de esquí y el título de 'Planica 7' por su rendimiento global en las pruebas celebradas este fin de semana en la estación eslovena.

La última cita del calendario fue la despedida para dos saltadores destacados de los últimos años; el polaco Kamil Stoch, triple oro olímpico y dos veces campeón mundial y de la Copa del Mundo, y el austriaco Manuel Fettner, plata en Pekín 2022. EFE

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