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Domingo de Ramos marcado por un temporal de viento y bajada de temperaturas

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Madrid, 29 mar (EFE).- El Domingo de Ramos está marcado por un descenso de las temperaturas máximas en la mayor parte de España y por el fuerte viento, especialmente en el noreste, que ha dejado rachas de más de 160 kilómetros por hora, con carreteras y trenes cortados en Cataluña e incidencias en diversos puntos.

El fuerte temporal ha hecho que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) active avisos por viento en 12 comunidades autónomas, que llega al máximo nivel (rojo), por peligro extraordinario, en el Pirineo de Girona y el prepirineo de Barcelona. Es de nivel naranja (peligro importante) en zonas de Aragón, Islas Baleares y Comunidad Valenciana.

Además, un sistema de bajas presiones en el Mediterráneo y la entrada de una masa de aire de origen polar sobre la península y Baleares hace que la Semana Santa comience con un descenso térmico, nieve y precipitaciones en el área cantábrica y en Baleares.

El panorama lo completa el temporal marítimo en el Mediterráneo, que deja avisos naranja en Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana, y amarillo en la Región de Murcia. En Mallorca, Menorca y Girona se prevén vientos de fuerza 8 y 9, además de olas máximas de unos 12 metros.

Los avisos por viento se extienden por todo el cuadrante este, pero llegan también a la Comunidad de Madrid y a zonas de las provincias de Segovia, Ávila y Cáceres.

Lo más fuerte del temporal de viento se concentra en Cataluña, con el aviso rojo activo hasta las seis de la tarde y haberse registrado rachas de 168,5 kilómetros por hora en Portou (Girona) y de 154,4 km/h en el santuario de Queralt (Barcelona), según el servicio Meteocat.

En Carmarsa (Lleida), una mujer y dos menores han resultado heridos al ser alcanzados por la lámina de una techumbre que el viento ha arrancado en un campin.

La caída de ramas y árboles sobre la calzada ha obligado a cortar la circulación en ocho carreteras, cuatro de las cuales siguen cerradas en Girona, y dos por nieve.

Con carácter preventivo, Renfe ha cortado la circulación de trenes entre Vic y Ripoll, de la línea R3 de Rodalies, y entre Figueres y Portbou, de la línea R11.

La Comunidad Valenciana es otra de las más afectadas por el viento, en especial la provincia de Castellón, donde se han medido rachas de más de 130 kilómetros en las localidades de Vilar de Canes, La Pobla de Benifassà, Llucena y Castellón, ciudad en las que se han atendido unos 40 avisos, como caída de árboles o carteles.

Los bomberos también ha realizado más de una decena de intervenciones en Zaragoza y la salida procesional del viacrucis de las cofradías del Silencio y las Esclavas ha sido suspendida.

El Ayuntamiento de Teruel ha cerrado el parque de Los Fueros–Ricardo Eced como medida de precaución, y en Madrid se han cerrado nueve parques, entre ellos El Retiro.

El inicio de la Semana Santa está marcado también por un descenso de las temperaturas máximas en la mayor parte del país, que no superan los 7 grados en Soria, los 9 en Segovia y los 8 en Burgos, frente a los 23 de Santa Cruz de Tenerife y de Sevilla o los 22 de Huelva.

La cota de nieve baja en torno a los 500/800 metros e incluso a los 300/500 metros en el nordeste. En los Pirineos, el Valle de Arán (Lleida) tiene aviso naranja por acumulaciones de nieve de 20 centímetros en 24 horas, y amarillo en el oscense y el navarro, así como en la ibérica riojana.

En Mallorca, la sierra de Tramuntana ha amanecido cubierta de nieve por lo que este Domingo de Ramos podría ser el más nevado desde 1969, según el geógrafo Albert Darder, quien ha detallado en sus redes que es la nevada en un mes de marzo más relevante de los últimos 13 años en esa zona de la isla. EFE

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