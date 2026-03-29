Detenido un multirreincidente especializado en robos en hoteles por 24.000 euros

Barcelona, 29 mar (EFE).- Agentes de los Mossos d'Esquadra han detenido a un ladrón multirreincidente especializado en cometer robos en hoteles y al que atribuyen siete robos cometidos entre noviembre de 2025 y el pasado 4 de marzo, con un motín de más de 24.000 euros, entre dinero, aparatos electrónicos y otros objetos.

Los Mossos han informado de que la detención ha tenido lugar en el marco del plan Kanpai y que la persona arrestada es un hombre de 46 años al que atribuyen siete robos en hoteles de Barcelona, además de considerarle autor de una estafa.

La policía le califica de delincuente activo con alto riesgo de persistencia ya que acumula siete detenciones, en su mayoría por robos.

El pasado día 23, los Mossos pudieron emitir una orden de detención tras recoger diferentes pruebas en su contra.

El hombre se hacía pasar por huésped de los hoteles para poder acceder y robar pertenencias de turistas en las zonas comunes de estos establecimientos.

De esta manera, se hizo con varias tarjetas de crédito y realizó pagos fraudulentos en varios establecimientos por valor de unos 400 euros. EFE